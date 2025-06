Najpierw Gra o tron, teraz Harry Potter. HBO obsadziło kolejną ważną postać

Fot. Acorn TV

Deadline informuje, że Bertie Carvel zagra Ministra Magii Korneliusza Knota w nadchodzącym serialu Harry Potter od HBO. W filmach wcielał się w niego Robert Hardy. HBO odmówiło komentarza.

Bertie Carvel - z czego jest znany?

Bertie Carvela znacie z takich produkcji jak Dalgliesh, Doktor Foster, Tragedia Makbeta i Jonathan Strange & Mr Norrell. Zagrał również w popularnym serialu The Crown, śledzącym losy brytyjskiej rodziny królewskiej. Korneliusz Knot to nie jedyna jego interesująca nowa rola – wcieli się w księcia Baelora Targaryena w serii A Knight of the Seven Kingdoms z ekranowego uniwersum Gry o tron. Oprócz tego artysta jest uznanym aktorem teatralnym.

Serial Harry Potter od HBO - kto jest w obsadzie?

W obsadzie są Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Paapa Essiedu jako profesor Snape, John Lithgow jako dyrektor Albus Dumbledore, Janet McTeer jako profesorka Minerva McGonagall i Nick Frost jako Rubeus Hagrid. Teraz dowiedzieliśmy się, że Korneliusza Knota zagra Bertie Carvel. Aktorów możecie obejrzeć w poniższej galerii:

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley Zobacz więcej Reklama

Serial Harry Potter od HBO - co wiemy?

Harry Potter od HBO ma być „wierną adaptacją” książek J.K. Rowling. Kontrowersyjna autorka jest również producentką wykonawczą. Serial został napisany i wyprodukowany przez Francescę Gardiner, która pełni funkcję showrunnerki. Mark Mylod będzie producentem wykonawczym i wyreżyseruje wiele odcinków. Nowa adaptacja zostanie wyprodukowana przez HBO we współpracy z Brontë Film and TV i Warner Bros. Television.

