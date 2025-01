Gwiazda Nosferatu w obronie kontrowersyjnego twórcy Idola. "Kocham tę postać i serial"

fot. materiały promocyjne

W amerykańskich kinach triumfy święci już nowa wersja Nosferatu z Lily-Rose Depp w roli głównej i przerażającym Billem Skarsgardem, ale w Polsce na premierę będzie trzeba poczekać do 20 lutego 2025 roku. Mimo tego promocja nowego filmu Roberta Eggersa nie zwalnia, a aktorka wystąpiła w podcaście Happy Sad Confused. W nim odniosła się do serialu Idol, w którym również grała pierwsze skrzypce u boku Abela Tesfaye, czyli popularnego muzyka The Weeknd.

Serial stworzony przez Sama Levinsona, odpowiedzialnego też za popularną Euforię, spotkał się z wielką krytyką i licznymi kontrowersjami. Mówiło się o wprowadzaniu zmian w scenariuszu przez Levinsona oraz Tesfaye, zmniejszaniu roli Depp w całej produkcji i skupieniu na The Weekndzie, niepotrzebnym epatowaniu nagością i scenami seksualnymi, a wiele doniesień wskazywało również na nieodpowiednie, nieprofesjonalne i toksyczne zachowanie na planie w przypadku Levinsona. Lily-Rose Depp odniosła się do tych zarzutów:

To, co było w tym wszystkim słabe, to słuchanie, jak ludzie obrażają i kłamią na temat Sama, który jest moim wielkim przyjacielem i kimś kogo uważam za rodzinę. Jestem bardzo blisko z jego żoną, Ashley, która była producentką serialu i oboje są niesamowitymi ludźmi, bardzo życzliwymi i każde z nich w pewien sposób wzięło mnie pod swoje skrzydła. Słuchanie w tamtych okresie tylu negatywnych słów na jego temat było bolesne, bo to, co mówiono nie mogło być dalsze od prawdy, szczególnie w kwestii jego osoby jako reżysera. To było słabe. Nikt nie chce słuchać, jak obrażają twojego przyjaciela.

A co aktorka sądzi o samym serialu?

Kocham tę postać i serial. [...] To był dla mnie punkt zwrotny. To był taki okres w moim życiu, w trakcie którego wiele się nauczyłam. Zostałam wypchnięta ze swojej strefy komfortu w najpiękniejszy możliwy sposób. Pozwoliło mi się to rozwinąć na tyle, że spoglądając za siebie zawsze będę patrzeć na ten okres, jak na wyjątkowy moment w moim życiu.

