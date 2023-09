Starfield - zobaczcie nasz unboxing Edycji Kolekcjonerskiej. Z takim zestawem można lecieć w kosmos!

fot. naEKRANIE.pl

Choć premiera Starfield oficjalnie zaplanowana została na 6 września, to od 1 września zabawę mogli rozpocząć posiadacze wydania Premium oraz Edycji Kolekcjonerskiej. Bethesda Polska podesłała do naszej Redakcji ten drugi pakiet, dzięki czemu możemy zaprezentować Wam jego zawartość.

W skład najbogatszego wydania wchodzi gra w wersji cyfrowej na wybraną platformę (Steam lub Xbox Series X|S), steelbook, naszywka z symbolem Konstelacji oraz smartwatch Chronomark (wraz z dodatkowym paskiem i ładowarką) inspirowany modelem noszonym przez bohaterów produkcji Bethesdy. Zegarek, poza możliwością sprawdzenia godziny, oferuje również szereg innych funkcji, takich jak między innymi liczenie kroków, przesyłanie powiadomień ze smartfona czy kontrolowanie odtwarzania muzyki. Urządzenie można połączyć z aplikacją Starfield Watch dostępną w sklepach Google Play i App Store. Całość zamknięto w naprawdę klimatycznym pudełku.

Ciekawy jest również sposób, w jaki zawarto tutaj kod na grę. Nie znalazł się on bowiem na kartce papieru, jak ma to miejsce zazwyczaj. Zamiast tego umieszczono go na solidnie wykonanej, metalowej replice pamięci z kredytami, jakie można znaleźć w Starfield.

Starfield - unboxing Edycji Kolekcjonerskiej [zdjęcia]

Starfield - Edycja Kolekcjonerska

Przypominamy również, że już 6 września Starfield trafi do katalogu Xbox Game Pass, a abonenci tej usługi będą mogli zagrać w ten tytuł bez dodatkowych opłat.