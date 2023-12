Świąteczny prezentownik naEKRANIE: gry na PC i konsole

fot. CD Projekt

Rok 2023 obfitował w wiele ciekawych premier i już teraz można być pewnym, ze rywalizacja o tytuł najlepszej gry roku będzie bardzo zacięta! Dla graczy jest to jednak sytuacja idealna. Jest bowiem z czego wybierać - niezależnie od tego preferowanej platformy czy gatunku.

Poniżej możecie zapoznać się z naszymi propozycjami gier, które mogą nadać się na prezent dla graczy w różnym wieku.

Marvel's Spider-Man 2

To bez wątpienia jedna z najważniejszych premier ostatnich lat na konsolach PlayStation. Marvel's Spider-Man 2 jest świetnym rozwinięciem udanej rozgrywki z poprzedniej odsłony: dostajemy nową historię, jeszcze większy otwarty świat, a także nie jednego, a dwóch grywalnych bohaterów! Na dodatek deweloperzy z Insomniac Games wykorzystali drzemiący w PS5 potencjał, dzięki czemu oprawa graficzna potrafi zachwycić!

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Cyberpunk 2077 przeszedł długą drogę od umiarkowanie udanej premiery w grudniu 2020 roku. Dziś jest to zupełnie inny tytuł: najbardziej problematyczne błędy zostały wyeliminowane, doczekaliśmy się również nowej zawartości oraz dużego, fabularnego rozszerzenia. Ultimate Edition to idealny zestaw dla osób, które mają te przygodę przed sobą lub chcą posiadać w swojej kolekcji kompletne wydanie.

Hogwarts Legacy

Jeżeli znacie kogoś, kto od zawsze marzył o byciu uczniem Hogwartu, to macie możliwość, by pomóc takiej osobie te marzenie spełnić - przynajmniej wirtualnie. Hogwarts Legacy to przygodowa gra akcji z elementami RPG, w której eksplorujemy tytułową szkołę i jej okolice, bierzemy udział w zajęciach, a także... trafiamy w sam środek niebezpiecznego spisku.

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 to gra, która podbiła serca graczy na całym świecie, a zarazem prawdziwy kolos mogący dostarczyć setki godzin dobrej zabawy. Larian Studios przygotowało rozbudowaną, wciągającą historię, interesujących bohaterów, a także rozgrywkę, która angażuje do tego stopnia, że ciężko się od niej oderwać! Dla miłośników RPG i klimatów fantasy - pozycja obowiązkowa.

Super Mario Bros. Wonder

Dla najmłodszych graczy (choć nie tylko!) polecamy Super Mario Bros. Wonder na Nintendo Switch. Najnowsza odsłona popularnej serii platformówek to nie tylko znajoma rozgrywka, ale też szereg nowych, ciekawych rozwiązań i przepiękna grafika. Dodatkowym atutem jest możliwość zabawy w kooperacji przy jednym ekranie.