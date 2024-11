The Office PL dostanie 5. sezon! Kiedy powrót do biura Kropliczanki?

fot. Comedy Central

The Office PL to polska wersja kultowego serialu komediowego. Pierwszy sezon miał premierę w 2021 roku i od tamtego czasu co rok można było śledzić dalsze perypetie pracowników biura Kropliczanki. Niedawno, bo w październiku tego roku, na antenie CANAL+ pojawił się 4. sezon, a już teraz stacja informuje o tym, że do końca jeszcze daleko.

CANAL+ oficjalnie poinformowało o zamówieniu kolejnego sezonu The Office PL. Premiera 5. sezonu odbędzie się w 2025 roku. Konkretna data premiery nie została jeszcze podana.

The Office PL - o czym jest?

Polska wersja serialu jest osadzona w rodzimej rzeczywistości i sprawdzi, na ile Polacy mają dystans do samych siebie. Akcja THE OFFICE PL rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy „Kropliczanka”, produkujacej wodę mineralną. Funkcję prezesa sprawuje w niej Michał, człowiek pozbawiony autorefleksji, na każdym roku zabiegający o atencję. Gdy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, pracownicy „Kropliczanki” martwią się o swoje miejsca pracy.