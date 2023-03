The Mandalorian - najpotężniejsze postacie. Czy jest mocny na Luke'a Skywalkera?

materiały prasowe

The Mandalorian powraca z 3. sezonem - pierwsze recenzje sugerują, że powracamy do dobrze znanego nam świata z poprzednich sezonów, a tytułowy bohater i Grogu znowu będą przemierzać galaktykę w celu realizowania swoich zadań. Ten serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen ma w sobie dużo akcji, a także starć między postaciami. To prowokuje oczywiście pytanie o to, które postacie wzbudzają respekt, a które stanowią realne zagrożenie. Na naszym portalu bardzo często więc sięgamy po sprawdzenie tego na podstawie wyłonienia najpotężniejszych postaci w danym świecie lub serialu. Po licznych dyskusjach wokół The Mandalorian, wyłoniliśmy tych, z którymi lepiej nie szukać zaczepki.

Warto jednak pamiętać, że najsilniejsza postać to nie tylko ta, która posiada ogrom siły fizycznej lub pokaźny arsenał. To także inteligencja, spryt, charyzma i ludzie, którymi dana postać się otacza. Pod uwagę bierzemy dwa poprzednie sezony oraz pierwszy odcinek najnowszej odsłony serii. W rozważaniach pominęliśmy postacie z serialu Księga Boby Fetta. Uzasadnienie wyborów od pierwszej dziesiątki.

The Mandalorian - najpotężniejsze postacie z serialu

22. Vane