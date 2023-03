The Mandalorian - fani Andora krytykują, inni cieszą się, że wróciły "Gwiezdne Wojny"

Disney+

The Mandalorian zadebiutował wraz z pierwszym odcinkiem 3. sezonu, który został relatywnie dobrze przyjęty przez krytyków i widzów. Wiadomo jednak, że nie przez wszystkich, a tym razem jest to o tyle ciekawe, że padają porównania tej produkcji do serialu Gwiezdne Wojny: Andor.

Po premierze debiutanckiego odcinka pojawiły się głosy ubolewające, jak zupełnie inną jakość ma serial względem Andora. Chodzi przede wszystkim o sposób opowiadania historii, co określane jest jako przepaść między dwoma projektami. Inny z użytkowników Twittera napisał, że choćby dialogi mocno odstają od tego, co mogliśmy jeszcze niedawno obserwować w Andorze i nie brakuje głosów, że spin-off Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie ustawił poprzeczkę tak wysoko, że niektórym trudniej jest teraz obcować z Mando.

Faktem jest, że Andor przedstawił świeże spojrzenie na świat Gwiezdnych Wojen i zaserwował znacznie bardziej dojrzałą historię. Są jednak głosy zupełnie przeciwne, czyli wskazujące na radość, że wreszcie wróciły "prawdziwe" Gwiezdne Wojny. Wielu widzów odbiło się od Andora, bo nie znaleźli tam tylu charakterystycznych dla tego świata elementów oraz brakowało im widowiskowej akcji co odcinek.

Nie da się ukryć, że The Mandalorian pod wieloma względami przypomina reklamę tego świata, a także robi wiele, by zadowalać fanów, czego nie ukrywa sam Jon Favreau. W ostatnim wywiadzie powiedział, że chce, aby każdy z ośmiu odcinków wywoływał entuzjastyczne zaangażowanie fanów w sieci. Andor jest wyjątkowym serialem i można go określić jako przedstawiciela telewizji jakościowej, natomiast The Mandalorian dla części widzów może być po prostu korporacyjnym produktem. A Wy jakie macie zdanie na ten temat?

