VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe filmy i seriale (Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ i inne)

Rozpoczynamy dziś nowy cykl, który ma pomóc naszym Czytelnikom w znalezieniu odpowiedzi na jedno z najczęstszych pytań wśród fanów popkultury: co obejrzeć na VOD w weekend? Chcemy przedstawić Wam listę najważniejszych nowości w serwisach Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, CANAL+ Online, Player i innych w dniach od 2 do 4 lutego 2024 roku - nasze polecenia zamierzamy aktualizować co tydzień.

Obecny weekend będzie obfitował w długo wyczekiwane premiery. Coś dla siebie znajdą tu miłośnicy historii szpiegowskich, Legii Warszawa, animacji uczących dzieci korzystać z wyobraźni czy aż do bólu zgryźliwego tetryka, który humorem sytuacyjnym potrafi rozbawić do łez. A na tym wcale nie koniec.

VOD - nowości (2-4.02.2024). Co obejrzeć w weekend?

NETFLIX

Przypominamy również, że od czwartku w bibliotece Netfliksa dostępny jest polski film Skołowani - komedia romantyczna z Agnieszką Grochowską i Michałem Czerneckim w rolach głównych.

AMAZON PRIME VIDEO

HBO MAX

2 lutego na HBO Max pojawiło się kilkanaście nowych tytułów - najważniejszym z nich z całą pewnością jest Bez litości 3: Ostatni rozdział, zwieńczenie trylogii z udziałem Denzela Washingtona. Pozą tą produkcją w bibliotece serwisu zadebiutowały:

3 lutego na platformę wejdą nowe odcinki serialu Hero Inside (odc. 3-11), natomiast dzień później kolejne odsłony Poznaj Batwheelsy (odc. 18-24). Długo wyczekiwany, wielki powrót Larry'ego Davida i jego Pohamuj entuzjazm z ostatnim już, 12. sezonem, odbędzie się w poniedziałek, 5 lutego.

APPLE TV+

Dziś, 2 lutego, na Apple TV+ pojawiła się trzecia część świetnego serialu Władcy przestworzy. Zachwycaliśmy się nim już w naszej recenzji.

DISNEY+

2 lutego na platformie zadebiutowała animacja Pixara, Ja, kolejna odsłona serii SparkShorts. Opowiada ona o drewnianej kukiełce pragnącej wpasować się w towarzystwo rówieśników. Pewnego dnia na widok gwiazdy wypowiada życzenie, które na jej nieszczęście się spełnia. W pogoni za akceptacją, główna bohaterka jest gotowa zapłacić najwyższą cenę – zakwestionować to, kim jest, i jakie są jej korzenie.

INNE SERWISY

Z nowości, które pojawiły się w innych serwisach streamingowych w ostatnich dniach, z całą pewnością trzeba polecić polski film Święto ognia z Kingą Preis, Tomaszem Saprykiem, Karoliną Gruszką i Joanną Drabik (Premiery CANAL+ - wypożyczenie kosztuje 17,99 zł) czy rodzime O psie, który jeździł koleją - ta druga produkcja po wcześniejszej premierze w serwisie CANAL+ jest już również dostępna w Polsat Box Go, Rakutenie, na Playerze i PLAY NOW. Warto także przyjrzeć się Córce króla moczarów z Daisy Ridley i Benem Mendelsohnem w rolach głównych, który to film można wypożyczyć w serwisach Polsat Box Go, Premiery CANAL+, Amazon Prime Video, Cineman, Rakuten, TVP VOD i PLAY NOW.