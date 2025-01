Zwiastun serialu Daredevil: Born Again! Mroczny i brutalny Marvel dla dorosłych!

fot. materiały prasowe

Marvel Studios oficjalnie rozpoczyna promocję serialu Daredevil: Born Again. Produkcja ta stanowi fabularną kontynuację Daredevila z 2015 roku, który pierwotnie powstał dla Netflixa. Jest to jednak pierwsza w pełni rozwinięta historia o tym bohaterze zrealizowana w ramach Filmowego Uniwersum Marvela (MCU). Twórcy postawili sobie za cel nie tylko zachowanie mrocznego, dojrzałego klimatu oryginału, ale także rozwinięcie go w nowym kierunku.

Daredevil: Born Again – zwiastun

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach jak wrażenia! Zwiastun tylko dla dorosłych z uwagi na obrazowe sceny przemocy! Serial dostał najwyższą kategorię wiekową przyznawaną produkcjom odcinkowym.

Daredevil: Born Again – o czym jest serial?

Głównym bohaterem jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik obdarzony niezwykłymi zdolnościami, który za dnia walczy o sprawiedliwość w swojej kancelarii, a nocą jako Daredevil wymierza ją na ulicach Nowego Jorku. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), niebezpieczny przestępca, planuje rozpocząć karierę polityczną, co prowadzi do nieuniknionego konfliktu między dawnymi wrogami.

W serialu powracają aktorzy znani z wcześniejszych sezonów: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll, Jon Bernthal, Ayelet Zurer, Wilson Bethel i Elder Henson.

Premiera Daredevil: Born Again odbędzie się 4 marca 2025 roku na Disney+. Według plotek potem Daredevila zobaczymy w Avengers: Doomsday.

