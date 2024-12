Najsłabsze seriale 2024. Niemiłe zaskoczenia i wielkie zawody. Sprawdźcie, czy nowe sezony Rodu smoka i Pierścieni Władzy są na liście

Canal+/MAX/Disney

W poniższym zestawieniu prezentujemy seriale, które w mijającym roku rozczarowały widzów. Choć nie wszystkie wymienione produkcje można nazwać totalnymi katastrofami, większość z nich pozostawiła wiele do życzenia. W wielu przypadkach już na etapie pomysłu na serial pojawiły się poważne problemy. W dzisiejszych czasach, gdy na małym ekranie widzieliśmy już wiele oryginalnych i kreatywnych opowieści, korzystanie z klisz i schematów zupełnie się nie sprawdza. Świadomi widzowie szukają unikatowych konceptów i bardzo często odrzucają kalki. Z drugiej strony, interesujący punkt wyjścia to dopiero początek. Zdarza się i tak, że na nim się kończy kreatywność twórców, którzy zupełnie się gubią podczas jego rozwijania. Stworzenie dobrego serialu, który utrzyma uwagę widza przez cały sezon to bardzo trudna sprawa, dlatego tak dużo produkcji odcinkowych nie wypala. Bardzo łatwo zaliczyć wpadkę na którymś etapie tworzenia.

Szczególnie rozczarowujące bywają przypadki, w których świetnie zapowiadający się pierwszy sezon zostaje zmarnowany przez wyraźny spadek jakości w kolejnych odsłonach. Takie produkcje również znalazły się w naszym zestawieniu.

W mijającym roku na mały ekran powróciły wielkie tytuły, takie jak Ród smoka i Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Czy oba seriale sprostały oczekiwaniom? A może któryś z nich znalazł się na naszej liście rozczarowań? Tego nie zdradzimy – sprawdźcie sami! Jedno jest pewne: w 2024 nie brakowało seriali, które obiecywały więcej, niż były w stanie dostarczyć.

Najgorsze seriale 2024