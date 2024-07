VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video, Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ i innych.

W ten weekend warto obejrzeć kilka nowości, które trafiły na VOD. Fanów Henry'ego Cavilla i Alana Ritchsona na pewno zainteresuje film Ministerstwo Niebezpiecznych Drani. Miłośnicy akcji powinni sprawdzić Bad Boys: Ride or Die, który niedawno był w kinach. Na uwagę zasługuje serial Bandyci czasu, który jest reinterpretacją kultowego filmu z lat 80. oraz 2. sezon kryminalnego serialu Will Trent. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (26-28 lipca)? Nowe seriale i filmy

NETFLIX

Na weekend Netflix przygotował kilka nowości z krajów z każdego kontynentu.

Szkoła dla elity Premiera 8. sezonu 26 lipca.

Dom Ga’a (2024) - nigeryjski film kostiumowy. U szczytu świetności imperium Oyo srogi Bashorun Ga'a dzierżył władzę większą niż królowie, których wprowadzał na tron, ale utracił ją za sprawą działań swojej latorośli. Premiera 26 lipca.

Nie czas na negocjacje Premiera 26 lipca.

Smoczy Książę Premiera 6. sezonu 26 lipca.

Wonderland (2024) - koreański film science fiction. Gdy sztuczna inteligencja umożliwia rozmowy ze zmarłymi, pogrążone w żałobie stewardessa i matka zatracają poczucie rzeczywistości i znaczenie człowieczeństwa. Premiera 26 lipca.

Jeśli te tytuły nie przypadną Wam do gustu, możecie nadrobić produkcje, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia:

Wskrzeszone fury (2024) - reality TV. Komik Chris Redd razem z zespołem ekspertów motoryzacyjnych próbuje tchnąć nowe życie w wysłużone pojazdy dzięki oszałamiającym, niestandardowym przeróbkom. Premiera 24 lipca.

Lou Pearlman: Ciemna strona popu Premiera 24 lipca.

Kleo Premiera 2. sezonu 25 lipca.

Dekameron Premiera 25 lipca.

Tokijscy oszuści Premiera 25 lipca.

SkyShowtime

Na platformie pojawiły się w tym tygodniu dwa nowe tytuły:

Genie

Sanctuary (2023) - thriller. Gdy po odziedziczeniu rodzinnego biznesu, bogaty klient dominy Rebeki pragnie zakończyć ich sekretną relację, pełna napięcia noc zamienia się w psychologiczną bitwę o kontrolę nad sytuacją.

W ten weekend na SkyShowtime warto nadrobić nowe odcinki seriali takich, jak:

Aukcja

Burmistrz Kingstown

AMAZON PRIME VIDEO

W tym tygodniu na platformę Prime Video trafiły dwie nowości warte uwagi:

Piękna katastrofa 2 Premiera 26 lipca.

DISNEY+

W tym tygodniu na platformę Disney+ trafiły nowe odcinki kryminalnego serialu Will Trent, w którym główną rolę gra Ramón Rodríguez.

Will Trent (2024) - główny bohater serialu opartego na cyklu bestsellerowych powieści Karin Slaughter Will Trent, agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw. Premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 24 lipca.

Warto przypomnieć, że już w poniedziałek 29 lipca będzie mieć premierę 12. sezon animacji Futurama.

MAX

26 lipca Max poszerzył swoją bibliotekę o kilka interesujących filmów.

Czasem myślę o umieraniu (Sometimes I Think About Dying) - Fran często myśli o śmierci. Kiedy zaczyna czuć iskrę w związku z nowym facetem w biurze, jedyną rzeczą, która stoi im na drodze, jest sama Fran.

- Fran często myśli o śmierci. Kiedy zaczyna czuć iskrę w związku z nowym facetem w biurze, jedyną rzeczą, która stoi im na drodze, jest sama Fran. Chemia - Opowieść o miłości dwójki młodych ludzi, którzy razem muszą zmierzyć się z nieuleczalną chorobą. Scenariusz został luźno oparty na życiu założycielki fundacji Rak’n’Roll, która zmarła na raka w wieku 35 lat.

- Opowieść o miłości dwójki młodych ludzi, którzy razem muszą zmierzyć się z nieuleczalną chorobą. Scenariusz został luźno oparty na życiu założycielki fundacji Rak’n’Roll, która zmarła na raka w wieku 35 lat. Filiżanka kawy i nowe buty (A Cup of Coffee And New Shoes On) - Dwóch głuchoniemych braci bliźniaków odkrywa, że cierpi na chorobę genetyczną, która stopniowo i nieodwracalnie uczyni ich ślepymi.

- Dwóch głuchoniemych braci bliźniaków odkrywa, że cierpi na chorobę genetyczną, która stopniowo i nieodwracalnie uczyni ich ślepymi. Van Helsing - Van Helsing to legendarny XIX-wieczny łowca potworów, który musi stoczyć walkę z Draculą, potworem Frankensteina i Wilkołakiem.

Miłość i rewolucja (Love & Revolution) - Miłość do jej nastoletniego syna Miguela prowadzi Reme do zaangażowania się w ruch LGBT+ w Hiszpanii lat 70. XX wieku.

- Miłość do jej nastoletniego syna Miguela prowadzi Reme do zaangażowania się w ruch LGBT+ w Hiszpanii lat 70. XX wieku. Dusiciel z Bostonu (Boston Strangler) - Loretta McLaughlin oraz Jean Cole rzuciły wyzwanie seksizmowi w latach 60., aby powiązać ze sobą morderstwa i ujawnić historię Bostońskiego Dusiciela.

- Loretta McLaughlin oraz Jean Cole rzuciły wyzwanie seksizmowi w latach 60., aby powiązać ze sobą morderstwa i ujawnić historię Bostońskiego Dusiciela. Chłopiec z niebios (Boy from Heaven) - Adam otrzymuje przywilej studiowania na uniwersytecie Al-Azhar i wkrótce zostaje wciągnięty w walkę o władzę między egipskimi elitami.

APPLE TV+

W tym tygodniu Apple TV+ wyemitowano finał bardzo dobrego serialu Uznany za niewinnego, w którym wystąpił znakomity Jake Gyllenhaal. Ponadto na platformie pojawił się też ostatni odcinek serialu Ziemia kobiet. Warto również zainteresować się nową przygodową produkcją:

Bandyci czasu Premiera dwóch pierwszych odcinków 24 lipca.

Ponadto w ciągu tygodnia na platformie pojawiły się nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD: