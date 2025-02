Polski artysta pracuje nad tryptykiem z Wiedźmina 3. Chce zostać "nadwornym grafikiem" w CD Projekt RED

fot. CD Projekt

Polski grafik Jakub Kwiatkowski podjął się ciekawego wyzwania. Zamierza stworzyć tryptyk z postaciami z Wiedźmina 3 i jak sam zapowiada, ma być to coś więcej niż tylko projekt artystyczny. Chce on, by był to największy fanowski projekt w tym uniwersum i zarazem hołd z okazji 10. urodzin Dzikiego Gonu. Artysta dodaje też, że zależy mu na tym, by informacje o jego akcji dotarły do studia CD projekt RED. Jak sam mówi, chciałby zostać ich "nadwornym grafikiem".

Gotowy tryptyk ma być imponujących rozmiarów i ma mieć aż 200 cm szerokości i 70 cm wysokości. Kwiatkowski planuje umieścić na nim kilka scen z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz łącznie aż 15 postaci.

Nie jest to pierwszy fanart z uniwersum Wiedźmina, jakim zajął się Kwiatkowski. Na profilu grafika na Instagramie możecie znaleźć szkice jego autorstwa przedstawiające między innymi Ciri, Jaskra czy Geralta.