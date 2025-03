VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, Prime Video i innych.

Ten weekend prezentuje się interesująco w VOD. Na uwagę zasługują seriale Porządny człowiek, Rezydencja, Small Town, Big Story oraz Ziemia niczyja. Na fanów kina familijnego czekają już Sonic 3: Szybki jak błyskawica i Paddington w Peru.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (21-23 marca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Max i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował trzy międzynarodowe premiery:

Go! (2025) - południowoafrykański serial młodzieżowy. Młody biegacz dostaje propozycję stypendium sportowego i drugą szansę w życiu. Czy da jednak radę dogonić marzenia bez potykania się o własne kłamstwa? Premiera 21 marca.

Mała Syberia Premiera 21 marca.

Trzy objawienia Premiera 21 marca.

Jeśli te tytuły Was nie zainteresowały to na platformie wciągu tygodnia pojawiły się również inne ciekawe produkcje warte obejrzenia:

PRIME VIDEO

Na Prime Video zadebiutowała w tym tygodniu jedna nowość:

Terry Perry: Obłuda (2025) - dramat. Wpływowa prawniczka Marley musi uporać się ze swoją najbardziej osobistą sprawą w życiu, gdy otrzymuje zadanie odkrycia prawdy o morderstwie męża swojej najlepszej przyjaciółki Feli. Z pomocą swojego chłopaka, byłego gliniarza, który został prywatnym detektywem, Marley próbuje ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło i trafia do zdradzieckiego labiryntu pełnego oszustw i zdrady. Premiera 20 marca 2025 roku.

Ponadto w ramach abonamentu można już oglądać filmy:

fot. Dream Lake // Monolith Films

Nie zapomnijcie również nadrobić nowych odcinków Reachera i Koła czasu.

APPLE TV+

Jedyną nowością w tym tygodniu na Apple TV+ jest animowany serial familijny.

Be@rbrick (2025) - w miasteczku, w którym role są z góry określone, początkująca młoda piosenkarka i jej koledzy z zespołu postanawiają zbuntować się, spełnić marzenia i zainspirować do tego wszystkich. Premiera 1. sezonu 21 marca.

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

DISNEY+

Na platformę trafiła w tym tygodniu jedna nowość. To film O'Dessa, w której główną rolę gra Sadie Sink (Stranger Things).

O'Dessa Premiera filmu 20 marca.

fot. Disney+

Na ostrzu skalpela - w medycznym thrillerze genialna chirurg stawia czoła swojemu mentorowi, który ją zniszczył. Premiera dwóch pierwszych odcinków 19 marca.

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime zadebiutował serial Small Town, Big Story, w którym występują Christina Hendricks i Paddy Considine.

Small Town, Big Story Premiera 1. sezonu 19 marca.

fot. SKY Studios

Nie zapomnijcie nadrobić też nowych odcinków seriali:

MAX

Na platformę Max trafiły w tym tygodniu dwie interesujące nowości:

Ziemia niczyja Premiera wszystkich odcinków 2. sezonu 20 marca.

Porządny człowiek Premiera pierwszego odcinka 21 marca.

Jeśli te tytuły Was nie zaciekawiły to zachęcamy do nadrobienia odcinków innych świetnych produkcji:

Ponadto bibliotekę Max wzbogaciły takie oto tytuły:

INNE SERWISY VOD:

fot. Paramount Pictures // Sega