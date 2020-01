Weekend w telewizji: 17-19.01.2020

Aladyn, X-Men: Mroczna Phoenix i Kartoteka 64 to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Incepcja, Forrest Gump, Młodość i Prosto z Compton. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale w telewizji i vod:

PIĄTEK:

Sex Education – 2. Sezon

Netflix

Serial skupia się na historii terapeutki zajmującej się problemami sfery intymnej. Jej syn wpadnie na pomysł, aby pójść w ślady swojej matki i mimo że nie przeszedł jeszcze inicjacji seksualnej, zakłada nielegalną klinikę terapii seksualnej w swojej szkole.

Brytania – sez. 2, odc. 1

20:10

HBO

Fabuła serialu Britannia rozgrywa się w 43 roku naszej ery i skupia się na rzymskiej armii, która powraca do Brytanii, by zmiażdżyć serce Celtów. A nimi dowodzą wojowniczka oraz potężni druidzi, którzy potrafią wykorzystać magię do swoich celów.

Zobacz także:

Foodie Love – sez. 1, odc. 5 – 6 - 21:00 (HBO3)

Castle Rock – sez. 2, odc. 8 – 10 - 21:00 (HBO)

Work in Progress – sez.1, odc. 1 - 22:10 (HBO3)

SOBOTA:

Family Guy: Głowa rodziny – sez. 19, odc. 1 – 2

22:00

FOX Comedy

W tym odcinku widzowie mogą zajrzeć za kulisy produkcji i dowiedzieć się, na czym polega jego tworzenie. W pewnym momencie Peter pojawia się w biurze dyrekcji telewizji, by sprzedać pomysł na własną, nową serię.

Zobacz więcej:

Dorwać małego – sez.2, odc. 9 - 20:00 (Cinemax)

Przybysze – sez. 1, odc. 1 – 6 – 20:00 (HBO3)

Narcos – sez.2, odc. 7 – 8 - 22:00 (Stopklatka)

NIEDZIELA:

Potwór z bagien – sez.1, odc. 1

21:45

HBO3

Serial Swamp Thing oparty jest na komiksach ze świata DC. Główną bohaterką produkcji jest Abby Arcane, która wraca do rodzinnego domu w Houma w stanie Luizjana, aby dokonać analizy zabójczego wirusa bagiennego. Tam nawiązuje romantyczną relację z kolegą po fachu, Alekiem Hollandem, który pewnego dnia ginie w tragicznych okolicznościach. Abby odkrywa, że tajemnicze siły mają własne plany wobec bagna. Okazuje się, że jej potencjalna miłość nie umarła, bo Holland stał się potworem z bagien.

Zobacz także:

Hierro – sez. 1, odc. 3 – 4 - 20:00 (CANAL+ Seriale)

Sherlock – sez. 4, odc. 2 – 20:00 (Stopklatka)

Cardinal – sez. 1, odc. 5 – 6 - 20:10 (ale kino+)

Outsider – odc. 3 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)