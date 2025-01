Lucy Liu o sporze na planie Aniołków Charliego. Postawiła się znanemu aktorowi i nie żałuje

Fot. Materiały prasowe

Lucy Liu wyjaśniła, dlaczego postanowiła skonfrontować się z Billem Murrayem na planie Aniołków Charliego w 1999 roku. Przypominamy, że już w 2021 roku wyjawiła, że aktor rzucił w nią „niewybaczalnymi i niedopuszczalnymi” obelgami, co było źródłem ich konfliktu. Cztery lata po tym wyznaniu temat znów pojawił się w rozmowie z The Guardian.

Naprawdę się nad tym nie zastanawiałam. Zrobiłabym tak w każdej sytuacji — powiedziała Liu portalowi The Guardian. — Wydaje mi się, że gdy wyczuwam, że coś jest tak, będę się bronić. To wrodzona rzecz, jeśli widzisz, że dzieje się coś niesprawiedliwego, a ja zawsze to dostrzegam.

Gwiazda Aniołków Charliego dodała, że nie jest typem osoby, która stoi z boku i angażuje się w gierki Hollywood, choć gdyby była, z pewnością byłoby jej łatwiej w branży.

Gdybym była, ta droga byłaby dla mnie znacznie łatwiejsza. Ale skoro nie jestem, musiałam znaleźć inny sposób. Myślę, że nigdy nie było łatwej drogi dla mnie ani dla innych [Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, pracujących w branży rozrywkowej] — to wysiłek grupowy. Nigdy nie przypisałabym sobie zasług. Ścieżka mojej kariery nie została wybrukowana przeze mnie.