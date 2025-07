Powraca kwestia kanoniczności Peacemakera. James Gunn znów wyjaśnia

foto. materiały prasowe

Już niebawem premiera 2. sezonu Peacemakera, który tym razem przeniesie się do uniwersum DCU. Nie wiadomo jeszcze na jakiej zasadzie się to odbędzie, ale po słowach Jamesa Gunna, twórcy serialu, można wnioskować, że kanoniczne będzie po prostu to, co postaci same potwierdzą, a wszystko inne, co działo się w 1. sezonie (na przykład pojawienie się Ligi Sprawiedliwości z Supermanem Henry'ego Cavilla), co zostanie przemilczane, odejdzie do lamusa. Mówiło się, że ważnym elementem będzie tu uniwersum kieszonkowe ojca głównego bohatera, przez które ten znajdzie się w nowym DCU. W zwiastunie w końcu widzieliśmy drugiego Peacemakera. James Gunn postarał się rozjaśnić na jakiej zasadzie zadziałają te przenosiny.

James Gunn w rozmowie z Rolling Stone wytłumaczył, na czym będą polegać zmiany w Peacemakerze:

Ludzie zaczynają rozumieć, że 2. sezon Peacemakera będzie o dwóch uniwersach. To sedno serialu. Ale nie chodzi o to, że jedno z nich to DCEU, a jedno to DCU. Prawie wszystko, co było w 1. sezonie jest kanoniczne. [...] W jednym podcaście opowiadałem po kolei, co jest kanonem, a co nie. Wyciąłem tylko małe rzeczy z 1. sezonu Peacemakera, które nie należą do kanonu, czyli na przykład Aquamana. Większość jest jednak kanoniczna.

