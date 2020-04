Weekend w telewizji 03-05.04.2020

W ten weekend warto obejrzeć w telewizji filmy takie jak Wściekłe psy, Prawnik z Lincolna, Blow i Kocha, lubi, szanuje. Na uwagę zasługuje drugi sezon serialu Przystań i nowe odcinki finałowej serii Współczesnej rodziny. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Chicago Fire – sez. 6, odc. 15

18:15

FOX

Chicago Fire to serial opowiadający o życiu i heroicznej pracy strażaków z Chicago.

Zobacz także:

Zero zero zero – sez. 1, odc. 2 - 20:10 (HBO)

Fosse/Verdon – odc. 5 - 21:20 (HBO)

Cudotwórcy – sez. 2, odc. 4 - 21:30 (HBO3)

W potrzebie – sez. 4, odc. 4 - 22:00 (HBO3)

SOBOTA:

Nowy papież – odc. 1 – 9

20:00

HBO3

The New Pope to kontynuacja serialu Młody papież, w której w rolach głównych występują John Malkovich i Jude Law. Reżyserem ponownie jest Paolo Sorrentino. Nowa odsłona prezentuje osobną historię i nie jest bezpośrednim sequelem swojego poprzednika.

Zobacz więcej:

Kontra: Sieć – sez. 8, odc. 3 - 20:00 (Cinemax)

Rodzice nie do pary – sez. 2, odc. 9 – 10 - 21:00 (FOX Comedy)

Simpsonowie – sez. 30, odc. 17 – 20 - 22:00 (FOX Comedy)

Narcos: Meksyk – sez. 1, odc. 7 – 0:10 (Stopklatka)

NIEDZIELA:

Po katastrofie – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Jest rok 1997, kiedy w szwajcarskich Alpach rozbija się samolot. W katastrofie giną wszyscy poza jednym niemowlęciem. Dwie rodziny toczą zajadłą walkę o dziecko, twierdząc, że należy do nich. Dorosła już Emillie postanawia rozwikłać zagadkę swojej tożsamości. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Pénélope-Rose Léveque, obiecująca gwiazda francuskiego kina.

Zobacz także:

Współczesna rodzina – sez. 11, odc. 9 – 12:15 (HBO3)

Opowiedz mi bajkę – sez. 2, odc. 3 - 21:00 (HBO3)

Mały Zgon – sez.1, odc. 9 – 10 - 21:30 (CANAL+)

Przystań – sez. 2, odc. 2 - 21:55 (HBO3)

Bob's Burgers – sez. 10, odc. 13 – 14 – 22:40 (FOX Comedy)

Westworld – sez. 3, odc. 4 - 3:00 (poniedziałek) HBO

The Walking Dead – sez. 10, odc. 15 (ost.) - 3:30 (poniedziałek) FOX