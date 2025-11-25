Reklama
EKSPERYMENT: ODSIADKA nowym reality show z udziałem celebrytów. Wśród uczestników Stifler i Mini Majk

Siedmiu influencerów trafia za kratki. Bez telefonów, bez kontaktu z followersami. Z prawdziwymi więźniami w celi i autentycznymi strażnikami. Poznajcie szczegóły
fot. materiały prasowe Canal+
EKSPERYMENT: ODSIADKA to rewolucyjny format, w którym influencerzy muszą przetrwać autentyczne więzienne doświadczenie. Mieszkając w prawdziwym, niedawno zamkniętym zakładzie karnym w Bartoszycach, odkryją, jak naprawdę wygląda życie za kratami i spróbują przetrwać w surowym reżimie. Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami, którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki. Przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju, a eksperyment jest nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.  

Jak uczestnicy poradzą sobie w tych ekstremalnych warunkach? Czego dowiedzą się o sobie w trakcie tego trudnego testu? EKSPERYMENT: ODSIADKA to survivalowe reality show, jakiego jeszcze nie było. 

EKSPERYMENT: ODSIADKA: uczestnicy. Kto występuje w programie?

W programie EKSPERYMENT: ODSIADKA udział wzięli:

  • Stifler
  • Mini Majk
  • Zygmunt Chajzer
  • Misiek Koterski
  • Gimper
  • Jasper
  • Jakub Rzeźniczak

Stifler

Stifler

Stifler
fot. materiały prasowe Canal+
Producentami wykonawczymi programu są Filip Bałdyga i Adriana Sławińska z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipniska-Boszko, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a produkcję Karolina Dorczuk. Producentem montażu i postprodukcji jest Damian Rajzer z CANAL+. Program został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. EKSPERYMENT: ODSIADKA to kolejny projekt nowego działu CANAL+ Content Lab.

EKSPERYMENT: ODSIADKA: kiedy premiera?

Premiera programu reality EKSPERYMENT: ODSIADKA już 3 grudnia w serwisie streamingowym CANAL+.

 

Źródło: Materiały prasowe Canal +





