EKSPERYMENT: ODSIADKA to rewolucyjny format, w którym influencerzy muszą przetrwać autentyczne więzienne doświadczenie. Mieszkając w prawdziwym, niedawno zamkniętym zakładzie karnym w Bartoszycach, odkryją, jak naprawdę wygląda życie za kratami i spróbują przetrwać w surowym reżimie. Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami, którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki. Przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju, a eksperyment jest nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.

Jak uczestnicy poradzą sobie w tych ekstremalnych warunkach? Czego dowiedzą się o sobie w trakcie tego trudnego testu? EKSPERYMENT: ODSIADKA to survivalowe reality show, jakiego jeszcze nie było.

EKSPERYMENT: ODSIADKA: uczestnicy. Kto występuje w programie?

W programie EKSPERYMENT: ODSIADKA udział wzięli:

Stifler

Mini Majk

Zygmunt Chajzer

Misiek Koterski

Gimper

Jasper

Jakub Rzeźniczak

Producentami wykonawczymi programu są Filip Bałdyga i Adriana Sławińska z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipniska-Boszko, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a produkcję Karolina Dorczuk. Producentem montażu i postprodukcji jest Damian Rajzer z CANAL+. Program został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. EKSPERYMENT: ODSIADKA to kolejny projekt nowego działu CANAL+ Content Lab.

EKSPERYMENT: ODSIADKA: kiedy premiera?

Premiera programu reality EKSPERYMENT: ODSIADKA już 3 grudnia w serwisie streamingowym CANAL+.