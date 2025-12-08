placeholder
Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 348 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352 (9-12 grudnia)

Cihan dowie się od swojego człowieka, że Gonul uciekła. Gangster będzie obawiać się konsekwencji spotkania kobiety z jej córką. Na jaw wyszłaby wtedy zbrodnia Sedy, a Zeynep już nigdy nie chciałaby go widzieć. Młody mężczyzna wpadnie w panikę, gdy pod drzwiami pojawi się pewna kobieta. Szybko okaże się, że to biedna staruszka prosząca o pieniądze. Ta sytuacja zmusi Cihana do szybkiego działania. W domu Bulenta i Feraye zjawi się Gökhan – dawny chłopak Melis, który pocieszał dziewczynę, gdy Ege złamał jej serce. Jednak nikt nie wiedział o ich bliskiej relacji. Okaże się, że właśnie zerwał ze swoją uprzednią dziewczyną i już na stałe wrócił do Stambułu, a teraz zamierza zawalczyć o serce Melis. Ciężarna spróbuje ukryć przed wszystkimi prawdę o swoim romansie, a także zataić informację, że to Gökhan jest ojcem jej dziecka. Zajęta tuszowaniem niewygodnych faktów, przestanie być zazdrosna o męża. Tymczasem Zeynep będzie świadkiem dziwnej sytuacji z udziałem Egego. Zobaczy, jak chłopak spotka się w parku z pewną kobietą i przekaże jej prezent.

Melis zostanie sama w domu z Gökhanem. Gdy obudzi się w salonie, będzie zaskoczona, że cały czas czuwał przy niej były chłopak. Młody mężczyzna troskliwie zaopiekuje się ciężarną – przyrządzi jedzenie, przyniesie picie i będzie dbał, żeby niczego jej nie brakowało. Dziewczynę zaniepokoi zachowanie dawnego ukochanego i będzie starała się dowiedzieć, jakie są jego prawdziwe intencje. Gökhan zauważy, że mąż nie opiekuje się nią, a nawet nie jest zazdrosny, kiedy inny mężczyzna czuwa przy niej. Melis będzie trudno odpierać te argumenty, a były chłopak spróbuje to wykorzystać. Zażąda, aby oddała mu ich córkę po narodzinach. Zeynep postanowi interweniować, gdy Ege wręczy prezent pewnej kobiecie w parku. Spyta go, kim dla niego jest nieznajoma. Chłopak nie będzie zamierzał kłamać i oświadczy, że to kobieta, która żyje dzięki sercu Melodi. Zdecydował się na przeszczep organów siostry po jej śmierci, aby ratować innych. Jedną z tych osób jest kobieta spotkana w parku, a w pudełku znajdował się tort dla jej syna. Cała sytuacja przywoła dawne wspomnienia, z którymi Zeynep nie będzie potrafiła sobie poradzić. Ege zauważy, że przyjaciółka źle się poczuje i udzieli jej pomocy. Gdy dziewczyna dojdzie do siebie, zaprosi Egego do domu Gonul. Cihan wyjechał, a oni będą mogli spokojnie porozmawiać. Zeynep wyzna dawnemu ukochanemu, że wciąż jest dla niej bardzo ważny. On też nie zapomniał o miłości, która ich łączyła. 

Artykuł jest aktualizowany. 

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20  w tym tygodniu wyjątkowo od wtorku do piątku. 

Źródło: TVP

