Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Akacjowa 38 dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Tagi:  akacjowa 38 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. materiały prasowe TVP
Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 762 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767 (8-12 grudnia)

Antonito stwierdzi, że został oszukany przez swojego wspólnika Belarmina. Inspektor nawet nie będzie wierzył w jego istnienie. Trini dowie się od Victora, że Belarmino istnieje i spotykał się z Antonitem w La Deliciosie. Olga opowie Blance, że rzekomo bogobojny pustelnik zgw*łcił ją przez lata. W końcu zatłukła go kamieniem i wrzuciła do rzeki. Damy z Akacjowej zorganizują festyn. Pułkownik Valverde też będzie chciał w tym pomóc. Susana nabierze podejrzeń, że wojskowy coś knuje.

Ursula postara się wkraść w łaski Olgi. Kupi jej piękny strój, ale dziewczyna stwierdzi, że nigdy jej nie wybaczy. Blanca napisze szczery list do Diega, wyznając, że nadal go kocha, lecz postanowi go nie wysyłać. Elvira podsunie Victorowi pomysł, by najpierw zabrał Marię Luisę do Paryża na wycieczkę; nie samą, lecz z przyzwoitką. Lolita będzie szukać dla Antonia dobrego adwokata.

Artykuł będzie aktualizowany.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.

Źródło: Telemagazyn

