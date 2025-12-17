Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Lalka: Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Polski aktor przerwał emeryturę dla tej roli

Pojawiło się nowe spojrzenie na postać Ignacego Rzeckiego w nadchodzącym filmie Lalka od Macieja Kawalskiego, dzięki materiałowi sponsorowanemu stworzonemu dla banku ING.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marek kondrat 
lalka
Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego fot. Gigant Films
Reklama

Marek Kondrat to bardzo znany i szanowany polski aktor, który dla roli w Lalce przerwał emeryturę. „Są sytuacje, dla których warto zmienić swoje plany i bohaterowie, którym się nie odmawia. Tacy jak Rzecki” – mówi w reklamie ING, w której widzowie mogą dokładnie przyjrzeć się jego postaci. Bohater w kultowej książce Bolesława Prusa był sprzedawcą i przyjacielem Stanisława Wokulskiego. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Lalka: Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

Lalka: najważniejsze informacje

Lalka to nowa adaptacja książki Bolesława Prusa. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski, który w 2022 roku dał nam Niebezpiecznych dżentelmenów. Marcin Dorociński zagra głównego bohatera Stanisława Wokulskiego. Na ekranie będzie mu towarzyszyć Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. Marek Kondrat, znany z kultowej dla polskiego kina roli Adasia Miauczyńskiego w filmie Dzień świra, wcieli się w Ignacego Rzeckiego.

Premiera Lalki Macieja Kawalskiego jest planowana na 30 września 2026 roku. Warto jednak dodać, że w tym czasie powstają dwie adaptacje dzieła Bolesława Prusa. Netflix również pracuje nad swoją wersją Lalki, w której główne role zagrają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Trzeba przyznać, że możemy dostać dwie naprawdę ciekawe interpretacje Wokulskiego. Schuchardt i Dorociński to świetni aktorzy, którzy niejednokrotnie pokazali swoje możliwości na ekranie. 

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marek kondrat 
lalka
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,1

2002
Dzień świra
  Oglądaj TERAZ Dzień świra Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 DC K.O.: Boss Battle #1
-

Superman vs Homelander z The Boys. Epickie starcie na oficjalnej grafice DC!

2 Morta Kombat 2 - oficjalny kadr z filmu fantasy
-

Mortal Kombat 2 - wiemy, z kim będzie walczyć Johnny Cage. Karl Urban o najtrudniejszej roli w karierze

3 Sadie Sink
-
Spoilery

Wyciek zwiastuna ujawnia, kogo Sadie Sink gra w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie

4 Pomniejsze bóstwa - okładka
-

Kolejne tomy Świata Dysku zapowiedziane

5 Kadr z filmu Pomoc domowa. Od prawej: Sydney Sweeney i Amanda Seyfried
-

Pomoc domowa - pierwsze recenzje. "Guilty pleasure sezonu"

6 BRIDGERTONOWIE 4. SEZON
-

Bridgertonowie - co wydarzy się w 4. sezonie? Kopciuszek, problemy Penelope i romans Violet

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e09

Agenci NCIS

s2025e242

Moda na sukces

s28e18

The Voice

s28e19

The Voice

s02e03

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e73

s39e09

s2025e245

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katheryn Winnick
Katheryn Winnick

ur. 1977, kończy 48 lat

Kiersey Clemons
Kiersey Clemons

ur. 1993, kończy 32 lat

Rian Johnson
Rian Johnson

ur. 1973, kończy 52 lat

Milla Jovovich
Milla Jovovich

ur. 1975, kończy 50 lat

Laurie Holden
Laurie Holden

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV