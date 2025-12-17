Lalka: Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Polski aktor przerwał emeryturę dla tej roli

fot. Gigant Films

Marek Kondrat to bardzo znany i szanowany polski aktor, który dla roli w Lalce przerwał emeryturę. „Są sytuacje, dla których warto zmienić swoje plany i bohaterowie, którym się nie odmawia. Tacy jak Rzecki” – mówi w reklamie ING, w której widzowie mogą dokładnie przyjrzeć się jego postaci. Bohater w kultowej książce Bolesława Prusa był sprzedawcą i przyjacielem Stanisława Wokulskiego. Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Lalka: Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

Lalka: najważniejsze informacje

Lalka to nowa adaptacja książki Bolesława Prusa. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski, który w 2022 roku dał nam Niebezpiecznych dżentelmenów. Marcin Dorociński zagra głównego bohatera Stanisława Wokulskiego. Na ekranie będzie mu towarzyszyć Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. Marek Kondrat, znany z kultowej dla polskiego kina roli Adasia Miauczyńskiego w filmie Dzień świra, wcieli się w Ignacego Rzeckiego.

Premiera Lalki Macieja Kawalskiego jest planowana na 30 września 2026 roku. Warto jednak dodać, że w tym czasie powstają dwie adaptacje dzieła Bolesława Prusa. Netflix również pracuje nad swoją wersją Lalki, w której główne role zagrają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Trzeba przyznać, że możemy dostać dwie naprawdę ciekawe interpretacje Wokulskiego. Schuchardt i Dorociński to świetni aktorzy, którzy niejednokrotnie pokazali swoje możliwości na ekranie.