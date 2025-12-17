Rekrut - pełny zwiastun 8. sezonu. Stawka rośnie jak nigdy wcześniej!

Reklama

Pełny zwiastun 8. sezonu Rekruta trafił do sieci i odkrywa karty tego, czego mamy się spodziewać. A będzie się działo! Duże wątki fabularne na sezon zaskakują i wydają się mieć większą stawkę niż do tej pory. Alexi Hawley, twórca i showrunner serialu, zdaje sobie sprawę, że na etapie ósmego sezonu musi rozruszać serial, by widzowie nie popadli w monotonność i mieli coś ekscytującego. W siódmej serii wyszło mu to dobrze, więc optymizm widzów jest wielki.

Rekrut - zwiastun 8. sezonu

Rekrut - fabuła oraz data premiery 8. sezonu

John Nolan jest najstarszym początkującym policjantem w historii departamentu policji Los Angeles. W wieku, w którym inni znajdują się u szczytu kariery, decyduje się porzucić wygodne życie w małym miasteczku, by rozpocząć służbę w LAPD. Otoczony młodymi rekrutami po dwudziestce, musi odnaleźć się w nieprzewidywalnym, często niebezpiecznym, ale też pełnym humoru świecie policyjnej codzienności. Zdeterminowany, by wykorzystać drugą szansę, stawia czoła nowym wyzwaniom i udowadnia, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.

Rekrut - światowa premiera 8. sezonu w styczniu 2026 roku. W Polsce serial można oglądać na Netflixie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się nowy sezon w naszym kraju, ponieważ nowe odcinki zawsze najpierw mają emisję w telewizji.