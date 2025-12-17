Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Rekrut - pełny zwiastun 8. sezonu. Stawka rośnie jak nigdy wcześniej!

Alexi Hawley, twórca hitu Rekrut, ma pomysły na 8. sezon, a pełny zwiastun zapowiada wiele nowości, które mają rozruszać fabułę i zaprezentować widzom coś nowego. Obiecujący trailer trafił do sieci.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Rekrut - oficjalna grafika promocyjna 8. sezonu serialu o policjantach z Los Angeles.
Reklama

Pełny zwiastun 8. sezonu Rekruta trafił do sieci i odkrywa karty tego, czego mamy się spodziewać. A będzie się działo! Duże wątki fabularne na sezon zaskakują i wydają się mieć większą stawkę niż do tej pory. Alexi Hawley, twórca i showrunner serialu, zdaje sobie sprawę, że na etapie ósmego sezonu musi rozruszać serial, by widzowie nie popadli w monotonność i mieli coś ekscytującego. W siódmej serii wyszło mu to dobrze, więc optymizm widzów jest wielki.

Rekrut - zwiastun 8. sezonu

Rekrut - fabuła oraz data premiery 8. sezonu

John Nolan jest najstarszym początkującym policjantem w historii departamentu policji Los Angeles. W wieku, w którym inni znajdują się u szczytu kariery, decyduje się porzucić wygodne życie w małym miasteczku, by rozpocząć służbę w LAPD. Otoczony młodymi rekrutami po dwudziestce, musi odnaleźć się w nieprzewidywalnym, często niebezpiecznym, ale też pełnym humoru świecie policyjnej codzienności. Zdeterminowany, by wykorzystać drugą szansę, stawia czoła nowym wyzwaniom i udowadnia, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.

Rekrut - światowa premiera 8. sezonu w styczniu 2026 roku. W Polsce serial można oglądać na Netflixie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się nowy sezon w naszym kraju, ponieważ nowe odcinki zawsze najpierw mają emisję w telewizji.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2018
Rekrut
Oglądaj TERAZ Rekrut Dramat

Najnowsze

1 The Elder Scrolls VI
-

Jak idą prace nad The Elder Scrolls 6? Według Todda Howarda: powoli, ale stabilnie

2 Silos - 2. sezon
-

Dystopijny serial Apple TV wraca na ekrany. Poprzeczka zostanie znów podniesiona

3 DC K.O.: Boss Battle #1
-

Superman vs Homelander z The Boys. Epickie starcie na oficjalnej grafice DC!

4 Morta Kombat 2 - oficjalny kadr z filmu fantasy
-

Mortal Kombat 2 - wiemy, z kim będzie walczyć Johnny Cage. Karl Urban o najtrudniejszej roli w karierze

5 Sadie Sink
-
Spoilery

Wyciek zwiastuna ujawnia, kogo Sadie Sink gra w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie

6 Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego
-

Lalka: Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Polski aktor przerwał emeryturę dla tej roli

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e09

Agenci NCIS

s2025e242

Moda na sukces

s28e18

The Voice

s28e19

The Voice

s02e03

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e73

s39e09

s2025e245

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katheryn Winnick
Katheryn Winnick

ur. 1977, kończy 48 lat

Kiersey Clemons
Kiersey Clemons

ur. 1993, kończy 32 lat

Rian Johnson
Rian Johnson

ur. 1973, kończy 52 lat

Milla Jovovich
Milla Jovovich

ur. 1975, kończy 50 lat

Laurie Holden
Laurie Holden

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV