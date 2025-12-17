Mortal Kombat 2 - wiemy, z kim będzie walczyć Johnny Cage. Karl Urban o najtrudniejszej roli w karierze

Karl Urban gra w filmie Mortal Kombat 2 postać Johnny'ego Cage'a, który jest centralną postacią i to z jego perspektywy opowiadana jest historia. W nowym raporcie na portalu Entertainment Weekly aktor mówi wprost: to najtrudniejsza rola w jego karierze.
Mortal Kombat 2 - Karl Urban o filmie
Wspomina, że swego czasu czuł się nieusatysfakcjonowany projektami, w których nie miał dużo scen akcji i chciał czegoś więcej, więc spytał agenta, czy jest może na horyzoncie jakiś film akcji. Tydzień później dostał scenariusz Mortal Kombat 2.
Jako że Johnny Cage jest gwiazdą kina akcji, w promocji będzie wykorzystywana jego kariera aktorska. Opublikowano już zwiastun jego fikcyjnego filmu, który - według Simona McQuoida, reżysera widowiska - został zainspirowany akcyjniakami z lat 90. Nie chciał, aby to wyglądało jak parodia, ale jak film z tej epoki.
W raporcie potwierdzono, że w turnieju Mortal Kombat po stronie Ziemi walczą obok Johnny'ego Cage'a takie postacie jak Sonya Blade, Liu Kang, Jax oraz Cole Young, czyli bohaterowie poprzedniej części.
Mortal Kombat 2 - zdjęcia
Jedno z nowych zdjęć, które widzicie na początku galerii, zdradza, że Liu Kang zmierzy się z głównym złoczyńcą, czyli potężnym Shao Kahnem!
Mortal Kombat 2 - zwiastun filmu
Johnny Cage kontra Kitana
Oficjalnie zapowiedziano, że jednym z przeciwników bohatera będzie sama księżniczka Edenii, Kitana. Czytamy w raporcie, że oboje mają zupełnie inny styl walki, a Cage ma dodatkowy problem.
Urban tłumaczy, że w wyniku tego na ekranie pojawi się trochę komedii w stylu Jackiego Chana, czyli początkowo walki Cage'a mają przypominać łączenie sztuk walki z humorem, jak u legendy kina akcji. Tak tłumaczy to reżyser:
Przypomnijmy, że pierwszy zwiastun pokazał też fragment walki Johnny'ego z postacią zwaną Baraka.
Mortal Kombat 2 - premiera w kinach w maju 2026 roku.