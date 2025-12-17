Reklama
Mortal Kombat 2 - wiemy, z kim będzie walczyć Johnny Cage. Karl Urban o najtrudniejszej roli w karierze

Adam Siennica
Tagi:  mortal kombat 2 
Morta Kombat 2 - oficjalny kadr z filmu fantasy fot. Warner Bros.
Karl Urban gra w filmie Mortal Kombat 2 postać Johnny'ego Cage'a, który jest centralną postacią i to z jego perspektywy opowiadana jest historia. W nowym raporcie na portalu Entertainment Weekly aktor mówi wprost: to najtrudniejsza rola w jego karierze.

Mortal Kombat 2 - Karl Urban o filmie

Wspomina, że swego czasu czuł się nieusatysfakcjonowany projektami, w których nie miał dużo scen akcji i chciał czegoś więcej, więc spytał agenta, czy jest może na horyzoncie jakiś film akcji. Tydzień później dostał scenariusz Mortal Kombat 2.

- Poprosiłem o film pełny scen akcji i za wszystkie grzechy, jakie popełniłem, dali mi go. To była najtrudniejsza rola, jaką miałem w karierze. To sztuki walki. Forma i styl sztuk walki są bardzo określone, a choreografia jest bardzo szczegółowa w ruchu. Musi być w tym precyzja, by to dobrze wyglądało. To wielkie wyzwanie.

Jako że Johnny Cage jest gwiazdą kina akcji, w promocji będzie wykorzystywana jego kariera aktorska. Opublikowano już zwiastun jego fikcyjnego filmu, który - według Simona McQuoida, reżysera widowiska - został zainspirowany akcyjniakami z lat 90. Nie chciał, aby to wyglądało jak parodia, ale jak film z tej epoki.

W raporcie potwierdzono, że w turnieju Mortal Kombat po stronie Ziemi walczą obok Johnny'ego Cage'a takie postacie jak Sonya Blade, Liu Kang, Jax oraz Cole Young, czyli bohaterowie poprzedniej części.

- W ramach przygotowania do roli poszedłem na turnieje karate i przyglądałem się młodemu pokoleniu, by zobaczyć, jak to jest dorastać w takim środowisku. Wyobrażam sobie, że tak wyglądało życie Johnny'ego Cage'a, gdy był dzieciakiem.

Mortal Kombat 2 - zdjęcia

Jedno z nowych zdjęć, które widzicie na początku galerii, zdradza, że Liu Kang zmierzy się z głównym złoczyńcą, czyli potężnym Shao Kahnem!

Mortal Kombat 2 - zwiastun filmu

Morta Kombat 2

Morta Kombat 2 - oficjalny kadr z filmu fantasy
fot. EW.com
Johnny Cage kontra Kitana

Oficjalnie zapowiedziano, że jednym z przeciwników bohatera będzie sama księżniczka Edenii, Kitana. Czytamy w raporcie, że oboje mają zupełnie inny styl walki, a Cage ma dodatkowy problem.

- Trochę jest zardzewiały. Zaniedbał swoje umiejętności w sztukach walki, więc nie czuje tego, co powinien zrobić. Jest niezdarny.

Urban tłumaczy, że w wyniku tego na ekranie pojawi się trochę komedii w stylu Jackiego Chana, czyli początkowo walki Cage'a mają przypominać łączenie sztuk walki z humorem, jak u legendy kina akcji. Tak tłumaczy to reżyser:

- Wiedzieliśmy, że to była pierwsza walka Johnny'ego. W tym momencie dopiero rozumie, co się z nim dzieje. Zostaje w to wciągnięty. Ważne było stworzenie równowagi w walce pomiędzy tym, jak Johnny do tego podchodzi, a jak kontroluje wszystko Kitana. Johnny nie może być całkowicie beznadziejny, ale musiało to wyglądać jak ktoś, kto nie ma za bardzo szans.

Przypomnijmy, że pierwszy zwiastun pokazał też fragment walki Johnny'ego z postacią zwaną Baraka.

Mortal Kombat 2 - premiera w kinach w maju 2026 roku.

