UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Serial Na dobre i na złe powrócił we wrześniu na antenę z 27. sezonem. Widzowie ponownie mogą śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a ich powtórki będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 26 listopada do 14 grudnia 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 971 (premiera 26.11.2025)

Tadek pojedzie do Torunia na kolejny egzamin, tym razem z Martyną. Na miejscu jego ukochana nagle zacznie się źle czuć. Z kolei Falkowicz odkryje, że szpital jest zadłużony, a Beger zniknie, przez co Leśna Góra aż będzie huczeć od plotek. Iga będzie miała nowy powód do zmartwień, bo Klemi nie tylko wróci do Igora, ale w dodatku okłamie policję zeznając, że Aleś napadł na jej "ukochanego". Tymczasem na SOR cały czas będą napływać pacjenci. Doktor Kaczorowska zdiagnozuje mężczyznę w średnim wieku, który poczuł nagle ból w klatce piersiowej. Do Falkowicza trafią natomiast dwie siostry - jedna z rozbitym nosem, za to druga z ograniczonym polem widzenia i bólem głowy, co od razu zaniepokoi profesora. Gdy badania wykażą u chorej gruczolaka, profesor Bart wykona ryzykowną operację.

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 972 (premiera 3.12.2025)

W Leśnej Górze będzie trwać zlecona przez Begera rozbudowa SOR - u, choć rektor inwestycji nie zatwierdził, a nowy dyrektor nie ma na nią pieniędzy. Gdy szpital okaże się niewypłacalny, o mało nie dojdzie do tragedii, bo szef firmy budowlanej z powodu stresu dostanie nagle zawału. Tymczasem Drago spokojnie będzie niszczył dowody na swój udział w ataku hakerskim na placówkę, nadal udając przed Maksem jego przyjaciela. Martyna mimo choroby przeniesie się do Tadka, co wyraźnie nie spodoba się jej ojcu. Borucki chce zrobić wszystko, by przekonać ukochaną do eksperymentalnej terapii, choć Bart i Asia nie do końca się z nim zgadzają. Do Marii trafi natomiast pacjent w średnim wieku, u którego lekarka będzie podejrzewać raka prostaty.

