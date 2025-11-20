Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Na dobre i na złe dostarczą niespodziewanych zwrotów akcji i będą pełne emocjonujących wydarzeń.​ Ich szczegółowe streszczenia są już dostępne dla widzów. Jak potoczą się dalsze losy lekarzy i pozostałych bohaterów szpitala w Leśnej Górze?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Reklama

Serial Na dobre i na złe powrócił we wrześniu na antenę z 27. sezonem. Widzowie ponownie mogą śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a ich powtórki będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 26 listopada do 14 grudnia 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 971 (premiera 26.11.2025)

Tadek pojedzie do Torunia na kolejny egzamin, tym razem z Martyną. Na miejscu jego ukochana nagle zacznie się źle czuć. Z kolei Falkowicz odkryje, że szpital jest zadłużony, a Beger zniknie, przez co Leśna Góra aż będzie huczeć od plotek. Iga będzie miała nowy powód do zmartwień, bo Klemi nie tylko wróci do Igora, ale w dodatku okłamie policję zeznając, że Aleś napadł na jej "ukochanego". Tymczasem na SOR cały czas będą napływać pacjenci. Doktor Kaczorowska zdiagnozuje mężczyznę w średnim wieku, który poczuł nagle ból w klatce piersiowej. Do Falkowicza trafią natomiast dwie siostry - jedna z rozbitym nosem, za to druga z ograniczonym polem widzenia i bólem głowy, co od razu zaniepokoi profesora. Gdy badania wykażą u chorej gruczolaka, profesor Bart wykona ryzykowną operację.

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 972 (premiera 3.12.2025)

W Leśnej Górze będzie trwać zlecona przez Begera rozbudowa SOR - u, choć rektor inwestycji nie zatwierdził, a nowy dyrektor nie ma na nią pieniędzy. Gdy szpital okaże się niewypłacalny, o mało nie dojdzie do tragedii, bo szef firmy budowlanej z powodu stresu dostanie nagle zawału. Tymczasem Drago spokojnie będzie niszczył dowody na swój udział w ataku hakerskim na placówkę, nadal udając przed Maksem jego przyjaciela. Martyna mimo choroby przeniesie się do Tadka, co wyraźnie nie spodoba się jej ojcu. Borucki chce zrobić wszystko, by przekonać ukochaną do eksperymentalnej terapii, choć Bart i Asia nie do końca się z nim zgadzają. Do Marii trafi natomiast pacjent w średnim wieku, u którego lekarka będzie podejrzewać raka prostaty.

Artykuł jest aktualizowany. 

Źródło: Telemagazyn

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i Popiół już na horyzoncie. Krytycy zobaczą film wcześniej, niż się spodziewaliśmy

2 Terminator 2 - Sarah Connor
-

Sarah Connor była terminatorem. James Cameron o znaczeniu Terminatora 2

3 Kadr animacji Swapped Skydance Animation
-

Michael B. Jordan jako leśne stworzenie? Nadchodzi nowa zwierzęca animacja

4 Squid Game
-

Squid Game: Ameryka wciąż owiane tajemnicą - a my znamy datę startu zdjęć!

5 Wicked: Na dobre
-

Nadchodzi największe otwarcie 2025 roku. Kina będą pękać w szwach; kwota robi wrażenie

6 Fortnite - Kill Bill
-

Crossover z Kill Bill wkrótce w Fortnite! Wraz z nowym sezonem zadebiutuje krótkometrażówka Yuki's Revenge

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV