Eurowizja Junior 2025 bez transmisji na TVP1 i TVP2. Czy konkurs będzie można obejrzeć?

Eurowizja Junior 2025 będzie miała miejsce już w grudniu. Telewizja Polska jakiś czas temu poinformowała, że tegoroczna edycja konkursu wyjątkowo nie będzie transmitowana na zarówno na TVP2, jak i TVP1. Czy w takim razie konkurs będzie można obejrzeć w naszym kraju?
Klaudia Woźniak
eurowizja junior 2025 
eurowizja junior
Logo Eurowizji Junior 2025 fot. materiały prasowe / Pixabay
Eurowizja Junior 2025 odbędzie się 13 grudnia w Pałacu Olimpijskim w Tbilisi. Zorganizuje ją Europejska Unia Nadawców oraz gruziński nadawca Georgian Public Broadcaster. Polskę w tym roku reprezentuje 12-letnia Marianna Kłos z piosenką Brightest Light. Poza reprezentantką naszego kraju w Eurowizji Junior 2025 udział weźmie 17 młodych i niezwykle utalentowanych wokalistów. Będzie to drugi raz, kiedy Gruzja obejmie rolę gospodarza. Wcześniej konkurs odbył się tam w 2017 roku. Okazuje się, że Eurowizja Junior po raz pierwszy od lat nie będzie transmitowana zarówno na TVP1, jak i TVP2. Czy w takim razie będzie można ją obejrzeć w Polsce?

Gdzie będzie transmitowana Eurowizja Junior 2025?

Eurowizja Junior 2025 będzie transmitowana w Polsce. Jak przekazała Telewizja Polska, transmisja tegorocznej edycji konkursu odbędzie się na kanale TVP ABC. Konkurs będzie można również oglądać online za pośrednictwem platformy TVP VOD. Jest to pierwszy raz od 2018 roku, kiedy TVP nie będzie transmitować konkursu na jednej z swoich dwóch głównych anten. Powód tej decyzji nie jest obecnie znany. 

Marianna Kłos: Brightest Light [TELEDYSK]

Poniżej możecie przekonać się, jak brzmi piosenka Brightest Light, z którą Marianna Kłos będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2025:

Źródło: TVP

Klaudia Woźniak
eurowizja junior 2025 
eurowizja junior
