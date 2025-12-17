Superman vs Homelander z The Boys. Epickie starcie na oficjalnej grafice DC!

Fot. DC Comics

Nic dziwnego, że fani od dawna chcą zobaczyć walkę Supermana i Homelandera. To dwie strony tej samej monety. Jasna i ciemna strona superbohaterskiego świata. Teraz dzięki nowej oficjalnej grafice ich marzenie zostało (przynajmniej częściowo) spełnione.

DC opublikowało wariant okładki 1. numeru komiksu DC K.O.: Boss Battle, który został narysowany przez Daricka Robertsona. Widać na nim starcie Supermana i Homelandera. Człowiek ze stali ma widocznie poszarpany strój i zbolałą minę, za to jego przeciwnik wygląda nienagannie, celując w niego laserem z szerokim uśmiechem. Wygląda na to, że przynajmniej na tym etapie walki, Homelander wygrywa. Fani w komentarzach jednak są zgodni, że nie ma żadnych szans z Supermanem.

DC K.O.: Boss Battle to nowa komiksowa seria, w której zobaczymy bohaterów ze światów DC walczących z postaciami spoza swojego uniwersum. Herosi dzięki wygranym pojedynkom z mistrzami z innych światów mają zebrać dość mocy, by powstrzymać potężnego Darkseida. Oprócz Homelandera z The Boys zobaczymy też między innymi Sabrinę Spellman, Annabelle i Sub-Zero, a to to dopiero początek.

Wszystkie warianty okładek pierwszego numeru – w tym grafikę przedstawiającą epickie starcie Supermana i Homelandera! – możecie zobaczyć w poniższej galerii.