Superman vs Homelander z The Boys. Epickie starcie na oficjalnej grafice DC!

DC opublikowało oficjalną grafikę, na której widać starcie Supermana i Homelandera. Drugi bohater pochodzi ze świata The Boys i jest antytezą Człowieka ze stali. Mają niemal identyczne moce, ale  inne charaktery, dlatego fani od lat spekulują na temat to, który z nich jest silniejszy.
Paulina Guz
Tagi:  superman 
DC K.O.: Boss Battle #1 Fot. DC Comics
Nic dziwnego, że fani od dawna chcą zobaczyć walkę Supermana i Homelandera. To dwie strony tej samej monety. Jasna i ciemna strona superbohaterskiego świata. Teraz dzięki nowej oficjalnej grafice ich marzenie zostało (przynajmniej częściowo) spełnione.

DC opublikowało wariant okładki 1. numeru komiksu DC K.O.: Boss Battle, który został narysowany przez Daricka Robertsona. Widać na nim starcie Supermana i Homelandera. Człowiek ze stali ma widocznie poszarpany strój i zbolałą minę, za to jego przeciwnik wygląda nienagannie, celując w niego laserem z szerokim uśmiechem. Wygląda na to, że przynajmniej na tym etapie walki, Homelander wygrywa. Fani w komentarzach jednak są zgodni, że nie ma żadnych szans z Supermanem. 

DC K.O.: Boss Battle to nowa komiksowa seria, w której zobaczymy bohaterów ze światów DC walczących z postaciami spoza swojego uniwersum. Herosi dzięki wygranym pojedynkom z mistrzami z innych światów mają zebrać dość mocy, by powstrzymać potężnego Darkseida. Oprócz Homelandera z The Boys zobaczymy też między innymi Sabrinę Spellman, Annabelle i Sub-Zero, a to to dopiero początek.

Wszystkie warianty okładek pierwszego numeru – w tym grafikę przedstawiającą epickie starcie Supermana i Homelandera! – możecie zobaczyć w poniższej galerii.  

DC K.O.: Boss Battle #1 - wariant okładki

DC K.O.: Boss Battle #1 - wariant okładki
Fot. DC Comics
Źródło: DC

Paulina Guz
Tagi:  superman 
