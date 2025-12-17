Reklama
Wyciek zwiastuna ujawnia, kogo Sadie Sink gra w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie

Zwiastun filmu Spider-Man 4, który już wyciekł do sieci, najprawdopodobniej ujawnia, w którą postać wcieli się na ekranie Sadie Sink. Wszystko wskazuje na to, że najpopularniejszy typ na tym polu z wcześniejszych spekulacji był błędny. 
Piotr Piskozub
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
W zwiastunie Spider-Mana 4, który dziś w nocy polskiego czasu wyciekł do sieci, pojawia się Sadie Sink. Tożsamość jej postaci jak do tej pory nie została oficjalnie ujawniona, jednak z dużym prawdopodobieństwem możemy już założyć, kogo sportretuje aktorka. Wbrew wielu wcześniejszym doniesieniom i spekulacjom nie będzie to Jean Grey. Sink ma zagrać antagonistkę Shathrę. 

W trailerze postać, w którą wciela się młoda gwiazda Stranger Things, mówi:

Jesteś wrakiem człowieka, Spider-Manie. Nie wchodź mi w drogę. W przeciwnym razie nie tylko twoi znajomi będą tymi, którzy nie pamiętają, kim jest Peter Parker.

Antagonistka ma więc pełną wiedzę na temat tożsamości Parkera, nawet pomimo trwania rzuconego przez Doktora Strange'a zaklęcia. Alex Perez z The Cosmic Circus rzuca nowe światło na całą kwestię: Departament Kontroli Szkód ściga postać Sink, błędnie biorąc ją za mutantkę. Scooper w odpowiedzi na sugestię jednego z fanów dodał po chwili, że wspomniana postać faktycznie jest "istotą kosmiczną". Pole możliwości ogranicza się więc do Shathry. 

ShathraMarvel

Shathra to potężna, owadzia bogini z komiksowego uniwersum Marvela. Jest pradawną istotą związaną z totemami, która nienawidzi ludzi-pająków i dąży do zniszczenia Pajęczej Sieci Życia i Przeznaczenia. Często manipuluje innymi istotami, zmieniając je w podobne do os, podległe jej sługi. Stanowi mistyczne i kosmiczne zagrożenie, będąc uosobieniem chaosu. 

Obecność Shathry w filmie pośrednio sugeruje też inna ze scen zwiastuna, ta, w której Spider-Man próbuje wydostać się z tajemniczego kokonu. Nie jest wykluczone, że antagonistka umieściła go w nim, podobnie jak miało to miejsce w komiksach, gdy Shathra próbowała nakarmić Peterem Parkerem swoje potomstwo. 

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus

