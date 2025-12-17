Wyciek zwiastuna ujawnia, kogo Sadie Sink gra w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie

W zwiastunie Spider-Mana 4, który dziś w nocy polskiego czasu wyciekł do sieci, pojawia się Sadie Sink. Tożsamość jej postaci jak do tej pory nie została oficjalnie ujawniona, jednak z dużym prawdopodobieństwem możemy już założyć, kogo sportretuje aktorka. Wbrew wielu wcześniejszym doniesieniom i spekulacjom nie będzie to Jean Grey. Sink ma zagrać antagonistkę Shathrę.
W trailerze postać, w którą wciela się młoda gwiazda Stranger Things, mówi:
Antagonistka ma więc pełną wiedzę na temat tożsamości Parkera, nawet pomimo trwania rzuconego przez Doktora Strange'a zaklęcia. Alex Perez z The Cosmic Circus rzuca nowe światło na całą kwestię: Departament Kontroli Szkód ściga postać Sink, błędnie biorąc ją za mutantkę. Scooper w odpowiedzi na sugestię jednego z fanów dodał po chwili, że wspomniana postać faktycznie jest "istotą kosmiczną". Pole możliwości ogranicza się więc do Shathry.
Shathra to potężna, owadzia bogini z komiksowego uniwersum Marvela. Jest pradawną istotą związaną z totemami, która nienawidzi ludzi-pająków i dąży do zniszczenia Pajęczej Sieci Życia i Przeznaczenia. Często manipuluje innymi istotami, zmieniając je w podobne do os, podległe jej sługi. Stanowi mistyczne i kosmiczne zagrożenie, będąc uosobieniem chaosu.
Obecność Shathry w filmie pośrednio sugeruje też inna ze scen zwiastuna, ta, w której Spider-Man próbuje wydostać się z tajemniczego kokonu. Nie jest wykluczone, że antagonistka umieściła go w nim, podobnie jak miało to miejsce w komiksach, gdy Shathra próbowała nakarmić Peterem Parkerem swoje potomstwo.
Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień wejdzie na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus