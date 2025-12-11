fot. x-news

The Floor to teleturniej cieszący się ogromną popularnością na całym świecie. Jest to holenderski format Talpa Studios, który do tej pory zrealizowano w ponad 20 krajach. Program doczekał się polskiej wersji, którą można było oglądać na antenie TVN. Pierwszy sezon cieszył się ogromną popularnością, dlatego produkcja zdecydowała o kontynuacji formatu. Jego druga odsłona składała się z 20 odcinków i miała swoją premierę 1 września, trzecią można było oglądać od 6 października, a czwartą od 10 listopada 2025 roku. Przypomnijmy, że w teleturnieju wzięło udział aż stu uczestników. Sama wiedza w tej rozgrywce to za mało. Potrzebny był refleks, spryt, odporność na stres i właściwa taktyka. Pytania mogły nie wydawać się trudne, ale to gra jest wymagająca. Program wyróżnia się szybkim tempem, strategicznymi pojedynkami i emocjonującą rywalizacją, która wciągała widzów od pierwszej minuty.

Cała plansza podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynali grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogli przejmować ich teren w przypadku wygranej. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany był losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na "podłodze". Kategorie były różnorodne – od przedmiotów znajdujących na stacji benzynowej, poezję śpiewaną i przetwory przez duchy po przydasie. Po każdym pojedynku zwycięzca stawał przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta? Już wiadomo, kto obrał najlepszą strategię i wygrał 4. edycję The Floor.

The Floor: jak wyglądał finał?

Zwycięzcą The Floor zostaje ten, kto jako ostatni pozostanie na planszy zdobywając całą "podłogę". Serię kończy ostatni, epicki pojedynek rozegrany pomiędzy dwoma graczami o główną nagrodę programu - 100 tysięcy złotych. Każdej rozgrywce z uważnością od samego początku przyglądał się prowadzący teleturniej Mikołaj Roznerski.

Do ostatniego odcinka 4. edycji programu The Floor dotarli Zuzanna, Michał, Monika, Jakub, Julia, Dawid, Daniel, Tomasz, Daniel oraz Michał.

The Floor: kto wygrał 4. edycję?

Zwyciężczynią 4. polskiej edycji programu The Floor została Monika. Gratulacje!