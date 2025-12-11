placeholder
Reklama
placeholder

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

4. edycja programu The Floor dobiegła końca. Kto spośród 100 uczestników okazał się tym najlepszym i zdobył całą "podłogę"?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  the floor 
fot. x-news
Reklama

The Floor to teleturniej cieszący się ogromną popularnością na całym świecie. Jest to holenderski format Talpa Studios, który do tej pory zrealizowano w ponad 20 krajach. Program doczekał się polskiej wersji, którą można było oglądać na antenie TVN. Pierwszy sezon cieszył się ogromną popularnością, dlatego produkcja zdecydowała o kontynuacji  formatu. Jego druga odsłona składała się z 20 odcinków i miała swoją premierę 1 września, trzecią można było oglądać od 6 października, a czwartą od 10 listopada 2025 roku. Przypomnijmy, że w teleturnieju wzięło udział aż stu uczestników. Sama wiedza w tej rozgrywce to za mało. Potrzebny był refleks, spryt, odporność na stres i właściwa taktyka. Pytania mogły nie wydawać się trudne, ale to gra jest wymagająca. Program wyróżnia się szybkim tempem, strategicznymi pojedynkami i emocjonującą rywalizacją, która wciągała widzów od pierwszej minuty.

Cała plansza podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynali grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogli przejmować ich teren w przypadku wygranej. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany był losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na "podłodze". Kategorie były różnorodne – od przedmiotów znajdujących na stacji benzynowej, poezję śpiewaną i przetwory przez duchy po przydasie. Po każdym pojedynku zwycięzca  stawał przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta? Już wiadomo, kto obrał najlepszą strategię i  wygrał 4. edycję The Floor.

The Floor: jak wyglądał finał?

Zwycięzcą The Floor zostaje ten, kto jako ostatni pozostanie na planszy zdobywając całą "podłogę". Serię kończy ostatni, epicki pojedynek rozegrany pomiędzy dwoma graczami o główną nagrodę programu - 100 tysięcy złotych. Każdej rozgrywce z uważnością od samego początku przyglądał się prowadzący teleturniej Mikołaj Roznerski.

Do ostatniego odcinka 4. edycji programu The Floor dotarli Zuzanna, Michał, Monika, Jakub, Julia, Dawid, Daniel, Tomasz, Daniel oraz Michał.

The Floor: kto wygrał 4. edycję?

Zwyciężczynią 4. polskiej edycji programu The Floor została Monika. Gratulacje! 

 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  the floor 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 HUAWEI
-

Huawei FreeClip 2: biżuteria audio i designerska ofensywa sprzętowa!

2 Beast Games
-

Beast Games powraca z 2. sezonem. Jakie wyzwania czekają na uczestników?

3 3. Wall-E
-

Disney podpisuje umowę z Sorą. Teraz każdy wygeneruje własne bajkowe postacie

4 Klangor - 2. sezon
-

Klangor wraca w styczniu. Zobaczcie zwiastun drugiego sezonu

5 Supergirl
-

Pierwszy zwiastun Supergirl! Charakterna Dziewczyna ze stali chowa Supermana do kieszeni

6 Żywy czy martwy: Film z serii
-

Najmroczniejszy rozdział popularnej historii przed nami! Żywy czy martwy: Film z serii Na noże z nowym klipem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

10

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV