Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

fot. pixabay.com

Reklama

W środę 6 sierpnia 2025 roku w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenia rozpoczną się w gmachu Sejmu, gdzie o godzinie 10.00 marszałek Sejmu otworzy wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, czyli Zgromadzenia Narodowego. To przed nim Karol Nawrocki złoży prezydencką przysięgę. Jej treść jest wpisana do Konstytucji RP. Na skutek złożonej przysięgi formalnie obejmie urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie przed tym samym gremium nowy prezydent RP wygłosi swoje pierwsze orędzie. To kolejna kompetencja głowy państwa opisana w konstytucji – z orędziem prezydent RP może się zwracać do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Po zakończeniu posiedzenia Zgromadzenia Narodowego para prezydencka spotka się z Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.

O 12.00 prezydent RP wraz z małżonką Martą Nawrocką udadzą się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8. Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i prezydenta celebrować będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosi Metropolita Warszawski abp Adrian Galbas.

0 14:00 rozpoczną się uroczystości na Zamku Królewskim. Ok. 14.55 prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką uda się do Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu. Przejście to uświetni orkiestra oraz Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. 0 16.30 – po przyjęciu meldunku Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły, przywitaniu z Dowódcami Rodzajów Sił Zbrojnych, których przedstawi minister Obrony Narodowej oraz z żołnierzami ze zgromadzonych pododdziałów i oddaniu honorów sztandarom – Karol Nawrocki przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Następnie prezydent RP wygłosi wystąpienie i odbierze defiladę. Uroczystości zakończy złożenie wieńców na pl. Piłsudskiego pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

O 17.30 prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną uda się do Pałacu Prezydenckiego. Towarzyszyć im będą rodacy zgromadzeni tego dnia w Warszawie na uroczystościach.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski: gdzie oglądać?

Uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski będzie można oglądać na żywo 6 sierpnia 2025 roku od 10:00 na antenach TVP info oraz TVN24.