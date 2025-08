Pasja 2 to tylko początek. Jezus powróci w dwóch filmach

fot. materiały prasowe

Mel Gibson szykuje coś, co potencjalnie może zarobić krocie. Pasja 2 ma oficjalny tytuł The Resurrection of the Christ i według nowych informacji będzie podzielona na dwa filmy. Studio Lionsgate oficjalnie ogłosiło swoją decyzję razem z datami premier. Pierwsza część pojawi się na amerykańskich ekranach 26 marca 2027 roku (jest to Wielki Piątek), a druga 40 dni później – 6 maja 2027 roku, czyli w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego. Dopasowanie fabuły o zmartwychwstaniu Jezusa do rzeczywistego kalendarza związanego z tymi wydarzeniami ma być promocyjną decyzją, która pozwoli powtórzyć sukces finansowy Pasji z 2004 roku.

Pasja 2 – co wiemy?

Szczegóły wizji fabularnej Mela Gibsona dotyczącej przedstawienia historii nie są znane. Sam reżyser sugerował coś nieoczywistego, zahaczającego o elementy nadnaturalne: ma być bardzo duchowo, metafizycznie i pozbawione liniowej struktury narracyjnej.

Przypomnijmy, że Pasja podbiła kina w 2004 roku, stając się prawdziwym fenomenem. Pobito rekord najbardziej dochodowego filmu w historii przeznaczonego dla dorosłych na terenie Ameryki Północnej, który został dopiero pokonany w 2024 roku przez Deadpool & Wolverine.

Oczekuje się, że Jim Caviezel powróci do roli Jezusa Chrystusa, a Monica Bellucci – w roli Magdaleny. Mel Gibson będzie również producentem.

Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie.