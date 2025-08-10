Thanos może powrócić w MCU? Aktor potrzebuje tylko telefonu od dwóch konkretnych osób

fot. materiały promocyjne

Josh Brolin uczynił Thanosa jednym z najbardziej ikonicznych złoczyńców Kinowego Uniwersum Marvela. Widownia była zachwycona jego występem w roli Tytana, który siał zniszczenia i zdołał nawet pokonać Avengers. Ostatecznie poniósł klęskę z ich rąk w filmie Avengers: Koniec gry, ale to nie znaczy, że powrót jest niemożliwy. Otwarte wrota do multiwersum pozwalają na przywrócenie tej postaci do życia. Co na to aktor? Okazuje się, że w mgnieniu oka zgodziłby się na powrót do MCU. Ma tylko jeden warunek.

James Marsden o powrocie w Avengers: Doomsday. Kilka lat czekania dłużej, a miałby pewien problem

Josh Brolin, odtwórca roli Thanosa z filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, podzielił się swoim podejściem do ewentualnego powrotu w podcaście Happy Sad Confused:

Gdyby bracia Russo do mnie zadzwonili z Londynu w tej chwili i powiedzieli: "Robimy to", to odpowiedziałbym: "Będę tam jutro."

Na razie na to się nie zapowiada, a dalsze słowa aktora sugerują, że nie ma on większego pojęcia, co do dalszych planów MCU. Stwierdził jednak, że Avengers: Doomsday z pewnością będzie interesujące i będzie stanowić odpowiednie zwieńczenie kolejnych faz Kinowego Uniwersum Marvela.

