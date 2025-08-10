Przeczytaj w weekend
Thanos może powrócić w MCU? Aktor potrzebuje tylko telefonu od dwóch konkretnych osób

Wielu fanów MCU zachwyconych postacią Thanosa zastanawia się, czy istnieje szansa na powrót Josha Brolina do tej roli w kolejnych projektach. Okazuje się, że sam aktor byłby zainteresowany, ale tylko jeśli zadzwonią do niego dwie konkretne osoby. Kogo miał na myśli?
Wielu fanów MCU zachwyconych postacią Thanosa zastanawia się, czy istnieje szansa na powrót Josha Brolina do tej roli w kolejnych projektach. Okazuje się, że sam aktor byłby zainteresowany, ale tylko jeśli zadzwonią do niego dwie konkretne osoby. Kogo miał na myśli?
Wiktor Stochmal
6. Thanos (Marvel) fot. materiały promocyjne
Josh Brolin uczynił Thanosa jednym z najbardziej ikonicznych złoczyńców Kinowego Uniwersum Marvela. Widownia była zachwycona jego występem w roli Tytana, który siał zniszczenia i zdołał nawet pokonać Avengers. Ostatecznie poniósł klęskę z ich rąk w filmie Avengers: Koniec gry, ale to nie znaczy, że powrót jest niemożliwy. Otwarte wrota do multiwersum pozwalają na przywrócenie tej postaci do życia. Co na to aktor? Okazuje się, że w mgnieniu oka zgodziłby się na powrót do MCU. Ma tylko jeden warunek.

James Marsden o powrocie w Avengers: Doomsday. Kilka lat czekania dłużej, a miałby pewien problem

Josh Brolin, odtwórca roli Thanosa z filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, podzielił się swoim podejściem do ewentualnego powrotu w podcaście Happy Sad Confused:

Gdyby bracia Russo do mnie zadzwonili z Londynu w tej chwili i powiedzieli: "Robimy to", to odpowiedziałbym: "Będę tam jutro." 

Na razie na to się nie zapowiada, a dalsze słowa aktora sugerują, że nie ma on większego pojęcia, co do dalszych planów MCU. Stwierdził jednak, że Avengers: Doomsday z pewnością będzie interesujące i będzie stanowić odpowiednie zwieńczenie kolejnych faz Kinowego Uniwersum Marvela.

Źródło: deadline.com

