2. sezon Peacemakera zmienia cameo Ligi Sprawiedliwości! Kto się pojawi?
W finale 1. sezonu Peacemakera pojawiła się Liga Sprawiedliwości znana z DCEU. Przejście do DCU sprawiło, że fani zastanawiali się, jak James Gunn rozwiąże ten problem. Okazuje się, że zmienił po prostu całą scenę. Tak przynajmniej głosi najnowsza plotka.
Od dawna kontrowersyjna była kwestia kanoniczności DCEU. James Gunn musiał pokrętnie tłumaczyć widzom, aby wszystko było jasne względem tego, co z 1. sezonu Peacemakera jest kanoniczne, a co nie. Poddał w wątpliwość m.in. kanoniczność dawnej Ligi Sprawiedliwości, która została pokazana w finałowym odcinku pierwszej serii. Teraz otrzymaliśmy nowe informacje, jak faktycznie rozwiązano ten problem.
W finałowym odcinku 1. sezonu Peacemakera pojawiła się Liga Sprawiedliwości. Niektórzy jej członkowie nie mieli widocznych twarzy i pozostali w cieniu. Z kolei Aquaman i Flash wdali się w interakcję z Peacemakerem i sobą nawzajem. Jak ten problem rozwiązano? Odpowiedzi na to udzielił scooper MyTimeToShineHello, zdaniem którego... po prostu wymieniono członków tamtej drużyny na nowych.
Wygląda to na potwierdzenie, iż Justice Gang obecnie jest czymś na wzór Ligi Sprawiedliwości w DCU i nieformalnie do drużyny należy również Człowiek i Dziewczyna ze stali. Jak Wam się podoba ta zmiana i rozwiązanie problemu poprzedniego występu gościnnego?
Źródło: comicbookmovie.com
