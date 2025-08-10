Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

2. sezon Peacemakera zmienia cameo Ligi Sprawiedliwości! Kto się pojawi?

W finale 1. sezonu Peacemakera pojawiła się Liga Sprawiedliwości znana z DCEU. Przejście do DCU sprawiło, że fani zastanawiali się, jak James Gunn rozwiąże ten problem. Okazuje się, że zmienił po prostu całą scenę. Tak przynajmniej głosi najnowsza plotka.
Autopromocja
tpb-vod

W finale 1. sezonu Peacemakera pojawiła się Liga Sprawiedliwości znana z DCEU. Przejście do DCU sprawiło, że fani zastanawiali się, jak James Gunn rozwiąże ten problem. Okazuje się, że zmienił po prostu całą scenę. Tak przynajmniej głosi najnowsza plotka.
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Liga Sprawiedliwości 
DCU peacemaker
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Liga Sprawiedliwości 
DCU peacemaker
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Peacemaker: sezon 1 fot. HBO Max
Reklama

Od dawna kontrowersyjna była kwestia kanoniczności DCEU. James Gunn musiał pokrętnie tłumaczyć widzom, aby wszystko było jasne względem tego, co z 1. sezonu Peacemakera jest kanoniczne, a co nie. Poddał w wątpliwość m.in. kanoniczność dawnej Ligi Sprawiedliwości, która została pokazana w finałowym odcinku pierwszej serii. Teraz otrzymaliśmy nowe informacje, jak faktycznie rozwiązano ten problem.

James Marsden o powrocie w Avengers: Doomsday. Kilka lat czekania dłużej, a miałby pewien problem

W finałowym odcinku 1. sezonu Peacemakera pojawiła się Liga Sprawiedliwości. Niektórzy jej członkowie nie mieli widocznych twarzy i pozostali w cieniu. Z kolei Aquaman i Flash wdali się w interakcję z Peacemakerem i sobą nawzajem. Jak ten problem rozwiązano? Odpowiedzi na to udzielił scooper MyTimeToShineHello, zdaniem którego... po prostu wymieniono członków tamtej drużyny na nowych.

Pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera zaczyna się segmentem: "Poprzednio w DCU". To w większości materiał z 1. sezonu, ale jest kilka zmian. Postać Danielle Brooks mówi teraz o wezwaniu Justice Gang i ponownie nakręcono scenę z finału, gdzie pojawiło się cameo Ligi Sprawiedliwości. Teraz pojawia się tam Mr. Terrific, Superman, Guy Gardner, Hawkgirl i Supergirl. Wszyscy poza Zieloną Latarnią i Hawkgirl są w cieniu.

Wygląda to na potwierdzenie, iż Justice Gang obecnie jest czymś na wzór Ligi Sprawiedliwości w DCU i nieformalnie do drużyny należy również Człowiek i Dziewczyna ze stali. Jak Wam się podoba ta zmiana i rozwiązanie problemu poprzedniego występu gościnnego?

Najsilniejsze postaci z 1. sezonu Peacemakera

8. Economos

arrow-left
8. Economos
fot. HBO Max
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy

Najnowsze

1 James Gunn
-

Czy Superman jest już sukcesem finansowym? Fani się wahają, a James Gunn dosadnie odpowiada

2 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Jakie sceny usunięto z Fantastycznej 4? Finałowa walka miała się dziać gdzie indziej

3 22. Leon S. Kennedy (Resident Evil)
-

Filmowy Resident Evil bez postaci z gier. "Fani to już dostali"

4 6. Thanos (Marvel)
-

Thanos może powrócić w MCU? Aktor potrzebuje tylko telefonu od dwóch konkretnych osób

5 X-Men
-

James Marsden o powrocie w Avengers: Doomsday. Kilka lat czekania dłużej, a miałby pewien problem

6 Koło czasu
-

Seriale 2025 - skasowane i zakończone tytuły. Squid Game, Koło czasu i wiele innych

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s17e58

Masterchef Australia
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Królowe dragu i zombie

06

sie

Film

Królowe dragu i zombie
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Antonio Banderas
Antonio Banderas

ur. 1960, kończy 65 lat

Ryan Eggold
Ryan Eggold

ur. 1984, kończy 41 lat

Justin Theroux
Justin Theroux

ur. 1971, kończy 54 lat

Brenton Thwaites
Brenton Thwaites

ur. 1989, kończy 36 lat

Angie Harmon
Angie Harmon

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

10

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV