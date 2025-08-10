2. sezon Peacemakera zmienia cameo Ligi Sprawiedliwości! Kto się pojawi?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. HBO Max

Od dawna kontrowersyjna była kwestia kanoniczności DCEU. James Gunn musiał pokrętnie tłumaczyć widzom, aby wszystko było jasne względem tego, co z 1. sezonu Peacemakera jest kanoniczne, a co nie. Poddał w wątpliwość m.in. kanoniczność dawnej Ligi Sprawiedliwości, która została pokazana w finałowym odcinku pierwszej serii. Teraz otrzymaliśmy nowe informacje, jak faktycznie rozwiązano ten problem.

W finałowym odcinku 1. sezonu Peacemakera pojawiła się Liga Sprawiedliwości. Niektórzy jej członkowie nie mieli widocznych twarzy i pozostali w cieniu. Z kolei Aquaman i Flash wdali się w interakcję z Peacemakerem i sobą nawzajem. Jak ten problem rozwiązano? Odpowiedzi na to udzielił scooper MyTimeToShineHello, zdaniem którego... po prostu wymieniono członków tamtej drużyny na nowych.

Pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera zaczyna się segmentem: "Poprzednio w DCU". To w większości materiał z 1. sezonu, ale jest kilka zmian. Postać Danielle Brooks mówi teraz o wezwaniu Justice Gang i ponownie nakręcono scenę z finału, gdzie pojawiło się cameo Ligi Sprawiedliwości. Teraz pojawia się tam Mr. Terrific, Superman, Guy Gardner, Hawkgirl i Supergirl. Wszyscy poza Zieloną Latarnią i Hawkgirl są w cieniu.

Wygląda to na potwierdzenie, iż Justice Gang obecnie jest czymś na wzór Ligi Sprawiedliwości w DCU i nieformalnie do drużyny należy również Człowiek i Dziewczyna ze stali. Jak Wam się podoba ta zmiana i rozwiązanie problemu poprzedniego występu gościnnego?

