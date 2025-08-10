Filmowy Resident Evil bez postaci z gier. "Fani to już dostali"

fot. Capcom

Zach Cregger, reżyser Barbarzyńców i nowego filmu Zniknięcia, który zbiera świetne oceny, ma w przyszłości też wyreżyserować nową adaptację serii gier Resident Evil. Na przestrzeni dekad powstało całe mnóstwo części z głównej serii, a także rozmaitych spin-offów. Nie zabrakło też kinowych i serialowych adaptacji, ale te nie cieszyły się wielkim uznaniem ani krytyków ani fanów, choć produkcje z Millą Jovovich są uznawane za klasyki jedyne w swoim rodzaju. Jakie podejście będzie mieć nowy reżyser, który uważa się za wielkiego fana gier? Otóż nie będzie próbować ich powtórzyć.

Zach Cregger opowiedział o tym w rozmowie z Inverse:

Jestem miłośnikiem gier, dlatego opowiadam historię, która jest dla nich laurką i przestrzega wszystkich zasad.

Dodał, że chociaż historia dzieje się w uniwersum Resident Evil i czerpie inspiracje z serii gier, to nie będzie opowiadać o losach postaci, które poznaliśmy na ekranach monitorów.

Film przestrzega zasad uniwersum, ale to inna historia. Nie będę opowiadać historii Leona, ponieważ jego historia została opowiedziana w grach. Fani to już dostali.

Po reakcjach fanów w mediach społecznościowych można wyciągnąć wniosek, iż nie wszyscy są zadowoleni z takiego podejścia do materiału źródłowego. Jest wiele osób, które chciałyby po prostu dostać kinową adaptację wierną grom i pokazującą szerokiej publiczności historie opowiedziane przed laty za pośrednictwem innego medium. A jak Wy się na to zapatrujecie?

