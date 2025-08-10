Przeczytaj w weekend
Filmowy Resident Evil bez postaci z gier. "Fani to już dostali"

Kolejnym filmem, który Zach Cregger dołoży do swojej filmografii, będzie kinowa adaptacja serii gier Resident Evil. Twórca ma specyficzne podejście do adaptowania materiału źródłowego i nie wszystkim fanom się to spodobało. Dlaczego?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
22. Leon S. Kennedy (Resident Evil) fot. Capcom
Zach Cregger, reżyser Barbarzyńców i nowego filmu Zniknięcia, który zbiera świetne oceny, ma w przyszłości też wyreżyserować nową adaptację serii gier Resident Evil. Na przestrzeni dekad powstało całe mnóstwo części z głównej serii, a także rozmaitych spin-offów. Nie zabrakło też kinowych i serialowych adaptacji, ale te nie cieszyły się wielkim uznaniem ani krytyków ani fanów, choć produkcje z Millą Jovovich są uznawane za klasyki jedyne w swoim rodzaju. Jakie podejście będzie mieć nowy reżyser, który uważa się za wielkiego fana gier? Otóż nie będzie próbować ich powtórzyć.

Seriale 2025 - skasowane i zakończone tytuły. Squid Game, Koło czasu i wiele innych

Zach Cregger opowiedział o tym w rozmowie z Inverse:

Jestem miłośnikiem gier, dlatego opowiadam historię, która jest dla nich laurką i przestrzega wszystkich zasad. 

Dodał, że chociaż historia dzieje się w uniwersum Resident Evil i czerpie inspiracje z serii gier, to nie będzie opowiadać o losach postaci, które poznaliśmy na ekranach monitorów.

Film przestrzega zasad uniwersum, ale to inna historia. Nie będę opowiadać historii Leona, ponieważ jego historia została opowiedziana w grach. Fani to już dostali.

Po reakcjach fanów w mediach społecznościowych można wyciągnąć wniosek, iż nie wszyscy są zadowoleni z takiego podejścia do materiału źródłowego. Jest wiele osób, które chciałyby po prostu dostać kinową adaptację wierną grom i pokazującą szerokiej publiczności historie opowiedziane przed laty za pośrednictwem innego medium. A jak Wy się na to zapatrujecie?

TOP 50 kultowych gier z lat 2000–2010

50. Mafia II (2010 PC, Xbox 360, PS3) - 74%

Gangsterska historia w klimacie lat 40. i 50., z niesamowicie napisanym scenariuszem i klimatem rodem z „Ojca Chrzestnego”.

arrow-left
50. Mafia II (2010 PC, Xbox 360, PS3) - 74%
2K Czech
arrow-right

Źródło: variety.com

