Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

James Marsden o powrocie w Avengers: Doomsday. Kilka lat czekania dłużej, a miałby pewien problem

James Marsden po wielu latach przerwy powróci do grania Scotta Summersa, czyli Cyclopsa, jednego z najważniejszych członków X-Men, w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Jak aktor odebrał ten powrót po latach?
Autopromocja
tpb-vod

James Marsden po wielu latach przerwy powróci do grania Scotta Summersa, czyli Cyclopsa, jednego z najważniejszych członków X-Men, w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Jak aktor odebrał ten powrót po latach?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
james marsden x-men
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
james marsden x-men
X-Men fot. materiały prasowe
Reklama

James Marsden w kinie komiksowym zasłynął roli Cyclopsa w oryginalnej serii X-Men. W zwieńczeniu tamtejszej roli jego postać pożegnała się z życiem, ale aktor otrzymał krótkie cameo w X-Men: Przeszłość, która nadejdzie. Działania bohaterów tamtej produkcji doprowadziły do zmian w chronologii czasu, dzięki czemu jego Cyclops ostatecznie przeżył i wiódł szczęśliwe życie u boku Jean Grey. Teraz powróci w Avengers: Doomsday jako część tamtego zespołu i prawdopodobnie stanie do walki z reprezentantami Kinowego Uniwersum Marvela jeśli wierzyć plotkom. Jak się zapatruje na ten powrót?

Już niedługo zobaczymy Skorpiona ze Spider-Mana 4 - wyciekł harmonogram zdjęć! Poznaliśmy złoczyńcę?

James Marsden odpowiedział na to pytanie Vanity Fair:

Teraz trochę dłużej zajmuje mi włożenie kostiumu. Jestem podekscytowany, bo to część czegoś gigantycznego. Spędziłem dwadzieścia lat na słuchaniu: "Kiedy wrócisz do roli? Powrócisz do roli?"

[Cyclops] nie żyje. A może nie? Miałbym jeszcze większe problemy z wciśnięciem się w kostium gdyby poczekali kilka lat. To była świetna zabawa. To swoisty hołd dla roli, dzięki której stałem się popularniejszy. To był pierwszy tak duży film, w którym wziąłem udział, a do tego postać ukochana przez wiele osób, prawdziwa ikona z komiksów. Powrót do tej roli był czymś wyjątkowym.

Te postaci powrócą w Avengers: Doomsday

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

James Marsden

James Marsden image

Najnowsze

1 James Gunn
-

Czy Superman jest już sukcesem finansowym? Fani się wahają, a James Gunn dosadnie odpowiada

2 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Jakie sceny usunięto z Fantastycznej 4? Finałowa walka miała się dziać gdzie indziej

3 22. Leon S. Kennedy (Resident Evil)
-

Filmowy Resident Evil bez postaci z gier. "Fani to już dostali"

4 6. Thanos (Marvel)
-

Thanos może powrócić w MCU? Aktor potrzebuje tylko telefonu od dwóch konkretnych osób

5 Peacemaker: sezon 1
-
Plotka

2. sezon Peacemakera zmienia cameo Ligi Sprawiedliwości! Kto się pojawi?

6 Koło czasu
-

Seriale 2025 - skasowane i zakończone tytuły. Squid Game, Koło czasu i wiele innych

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s17e58

Masterchef Australia
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Królowe dragu i zombie

06

sie

Film

Królowe dragu i zombie
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Antonio Banderas
Antonio Banderas

ur. 1960, kończy 65 lat

Ryan Eggold
Ryan Eggold

ur. 1984, kończy 41 lat

Justin Theroux
Justin Theroux

ur. 1971, kończy 54 lat

Brenton Thwaites
Brenton Thwaites

ur. 1989, kończy 36 lat

Angie Harmon
Angie Harmon

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV