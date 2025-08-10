James Marsden o powrocie w Avengers: Doomsday. Kilka lat czekania dłużej, a miałby pewien problem
James Marsden po wielu latach przerwy powróci do grania Scotta Summersa, czyli Cyclopsa, jednego z najważniejszych członków X-Men, w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Jak aktor odebrał ten powrót po latach?
James Marsden po wielu latach przerwy powróci do grania Scotta Summersa, czyli Cyclopsa, jednego z najważniejszych członków X-Men, w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Jak aktor odebrał ten powrót po latach?
James Marsden w kinie komiksowym zasłynął roli Cyclopsa w oryginalnej serii X-Men. W zwieńczeniu tamtejszej roli jego postać pożegnała się z życiem, ale aktor otrzymał krótkie cameo w X-Men: Przeszłość, która nadejdzie. Działania bohaterów tamtej produkcji doprowadziły do zmian w chronologii czasu, dzięki czemu jego Cyclops ostatecznie przeżył i wiódł szczęśliwe życie u boku Jean Grey. Teraz powróci w Avengers: Doomsday jako część tamtego zespołu i prawdopodobnie stanie do walki z reprezentantami Kinowego Uniwersum Marvela jeśli wierzyć plotkom. Jak się zapatruje na ten powrót?
Już niedługo zobaczymy Skorpiona ze Spider-Mana 4 - wyciekł harmonogram zdjęć! Poznaliśmy złoczyńcę?
James Marsden odpowiedział na to pytanie Vanity Fair:
Teraz trochę dłużej zajmuje mi włożenie kostiumu. Jestem podekscytowany, bo to część czegoś gigantycznego. Spędziłem dwadzieścia lat na słuchaniu: "Kiedy wrócisz do roli? Powrócisz do roli?"
[Cyclops] nie żyje. A może nie? Miałbym jeszcze większe problemy z wciśnięciem się w kostium gdyby poczekali kilka lat. To była świetna zabawa. To swoisty hołd dla roli, dzięki której stałem się popularniejszy. To był pierwszy tak duży film, w którym wziąłem udział, a do tego postać ukochana przez wiele osób, prawdziwa ikona z komiksów. Powrót do tej roli był czymś wyjątkowym.
Te postaci powrócą w Avengers: Doomsday
Źródło: hollywoodreporter.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
sie
The Pickup
06
sie
Królowe dragu i zombie
06
sie
Lesbijska księżniczka kosmosu
07
sie
Miłość boli
08
sie
Boska Sarah Bernhardt
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1972, kończy 53 lat