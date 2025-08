Farma: najnowsza edycja programu będzie dłuższa. Prowadzące potwierdziły

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Farma zadebiutowała na antenie Polsatu 17 stycznia 2022 roku. W tym reality show bierze udział kilkanaście osób, które na co dzień mieszkają w miastach. W programie ich domem staje się gospodarstwo rolne. Uczestnicy są odcięci od świata zewnętrznego. Muszą zbudować między sobą relacje, które pomogą im przetrwać w nowym miejscu z ograniczonymi zasobami, bez dostępu do bieżącej wody, ogrzewania czy prądu, a także nowoczesnych technologii. Wszystkie udogodnienia mogą zdobyć w wyniku własnej pracy, którą wykonują pod okiem ekspertów lub zgodnie z instrukcjami, które otrzymają. Farmerzy przez cały program muszą opiekować się zamieszkującymi gospodarstwo zwierzętami, a także brać udział w zadaniach zręcznościowych czy pojedynkach, po których przegrany opuszcza farmę. Do tej pory polscy widzowie obejrzeli cztery edycje programu. Format cieszy się popularnością wśród widzów i obecnie trwają zdjęcia do kolejnej odsłony. Na fanów produkcji będzie czekać jeszcze więcej emocji.

W 5. edycji uczestnicy będą dłużej mieszkać na Farmie

5. edycję reality show Farma ponownie poprowadzą Ilona i Milena Krawczyńskie, a pomagać im będą Marcelina Zawadzka oraz Szymon Karaś i Beata Oleszek. Jakiś czas temu na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z planu. W krótkim wideo gospodynie Farmy potwierdziły, że ta odsłona będzie dłuższa. Przypomnijmy, że w poprzednich uczestnicy spędzali w gospodarstwie w sumie 40 dni.

Dobra, update: 40 dni na Farmie minęło, a my nadal tutaj. Z kurami, krowami, uczestnikami. Bo piąta edycja, uwaga będzie spoiler... JEST DŁUŻSZA!!! A to dzięki Wam, bo oglądaliście, klikaliście, komentowaliście "Chcemy więcej! Więc macie więcej. Więcej odcinków, więcej zwierząt, więcej zadań, więcej błota. To już nie jest po prostu program telewizyjny, to jest prawdziwy test charakterów. Zatem trzymajcie kciuki za naszych uczestników, bo oni tam cały czas walczą. I dajcie znać w komentarzach, czy - tak jak my - nie możecie doczekać się pierwszego odcinka?!

Nowa edycja będzie miała premierę w styczniu 2026 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana.