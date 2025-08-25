Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3. Nie chce jednak tworzyć gry
Hideo Kojima, mistrz suspensu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców gier wideo, ujawnił, że koncepcja na trzecią część serii Death Stranding już istnieje. Problem w tym, że on sam nie zamierza się za nią zabierać.
Podczas transmisji na żywo na kanale PlayStation Arabia na YouTube, Kojima opowiedział o swoich planach, a raczej… ich braku, jeśli chodzi o kontynuację przygód Sama Portera Bridgesa. Już w maju zeszłego roku wspominał, że ma pomysły na trzecią odsłonę serii Death Stranding, ale teraz poszedł o krok dalej. Oświadczył, że osobiście napisał już cały koncept. Ponownie podkreślił jednak, ze nie zamierza zajmować się produkcją i chciałby oddać ją w ręce innego studia.
Decyzja Kojimy jest zaskakująca, ale ma swoje uzasadnienie. Jak sam stwierdził, zakończenie Death Stranding 2: On the Beach miało być symbolicznym zamknięciem jego zaangażowania w tę serię.
Kojima nie zamierza jednak zwalniać tempa. Jego uwaga skupia się teraz na dwóch zupełnie nowych projektach: OD i Physint. O OD wiemy na razie niewiele – poza tym, że ma być to horror, w którego obsadzie znajdą się znane z Hollywood postacie. Physint z kolei zapowiada się na powrót do korzeni, bo ma być to gra szpiegowska.
Źródło: YouTube.com
