Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3. Nie chce jednak tworzyć gry

Podczas transmisji na żywo na kanale PlayStation Arabia na YouTube, Kojima opowiedział o swoich planach, a raczej… ich braku, jeśli chodzi o kontynuację przygód Sama Portera Bridgesa. Już w maju zeszłego roku wspominał, że ma pomysły na trzecią odsłonę serii Death Stranding, ale teraz poszedł o krok dalej. Oświadczył, że osobiście napisał już cały koncept. Ponownie podkreślił jednak, ze nie zamierza zajmować się produkcją i chciałby oddać ją w ręce innego studia.

Decyzja Kojimy jest zaskakująca, ale ma swoje uzasadnienie. Jak sam stwierdził, zakończenie Death Stranding 2: On the Beach miało być symbolicznym zamknięciem jego zaangażowania w tę serię.

Na razie nie planuję robić DS3. Bo zakończenie Death Stranding 2 było końcem mojego zaangażowania w serię. Ale napisałem już koncepcję DS3. Mam ją więc w pamięci. Mam nadzieję, że ktoś ją dla mnie stworzy - powiedział Kojima-san.

Kojima nie zamierza jednak zwalniać tempa. Jego uwaga skupia się teraz na dwóch zupełnie nowych projektach: OD i Physint. O OD wiemy na razie niewiele – poza tym, że ma być to horror, w którego obsadzie znajdą się znane z Hollywood postacie. Physint z kolei zapowiada się na powrót do korzeni, bo ma być to gra szpiegowska.