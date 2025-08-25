Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

fot. materiały prasowe

O Natalii Janoszek zrobiło się szczególnie głośno w 2023 roku. Przypomnijmy, że karierą uczestniczki 13. edycji Tańca z Gwiazdami oraz 18. edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo zainteresował się wtedy Krzysztof Stanowski. Założyciel Kanału Zero, który wówczas był związany z Kanałem Sportowym, podzielił się na YouTubie filmem pod tytułem DZIENNIKARSKIE ZERO - JAK ZMYŚLIĆ KARIERĘ I TRAFIĆ NA SZCZYT?. Przeanalizował w nim działania celebrytki i doszedł do wniosku, ze ta kłamała na temat swoich sukcesów w Bollywood, a jej dotychczasowe role tak naprawdę były jedynie pobocznymi epizodami, które niewiele wnosiły do fabuły. Krzysztof Stanowski niedługo potem odkrył też, że Janoszek miała kłamać w sprawie tego, że film z jej udziałem był wyświetlany na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2019 roku. Śledztwo Stanowskiego miało swój finał w sądzie, decyzją którego ten otrzymał karę grzywny w wysokości 15 tysięcy złotych za złamanie wcześniej ustanowionego zakazu odnośnie wypowiedzi na temat celebrytki. Zrobił to za sprawą opublikowanego pod koniec lipca 2023 roku 3-godzinnego materiału BOLLYWOODZKIE ZERO: NATALIA JANOSZEK. THE END.

Choć wielu internautów było przekonanych, że po śledztwie Stanowskiego Natalia Janoszek będzie musiała zapomnieć o pracy w telewizji, szybko przekonali się, że nie mieli racji. Jeszcze w 2023 roku celebrytka wystąpiła w 1. sezonie programu Królowa przetrwania, zajmując 2. miejsce w finale. Okazuje się, że celebrytka niedawno rozpoczęła udział w kolejnym projekcie.

Natalia Janoszek uczestniczką hinduskiej wersji Big Brothera

Natalia Janoszek została uczestniczką 19. edycji Bigg Boss, czyli hinduskiej wersji programu Big Brother. Jej emisja rozpoczęła się 24 sierpnia 2025 roku. Celebrytka zamieszkała tego dnia w domu wraz z aktorami i influencerami takimi jak Awez Darbar, Gaurav Khanna, Ashnoor Kaur czy Amaal Mallik. Podobnie jak w innych odsłonach programu, uczestnicy hinduskiego Big Brothera podlegają zasadom narzuconym przez Wielkiego Szefa (w Polsce znanego jako Wielki Brat) i mają zakaz opuszczania terenu domu bez pozwolenia.

Program Bigg Boss nie jest obecnie dostępny w Polsce.