John Turturro nie dostał napisanej dla niego roli! Nie zgadniecie, dlaczego
John Turturro przyznał, że nieświadomie odrzucił w przeszłości pewną rolę, czego bardzo żałuje. Z tym reżyserem nie miał już później okazji współpracować - sprawdźcie, o jaki film chodzi!
John Turturro wystąpił niedawno w podcaście Josha Horowitza Happy Sad Confused, gdzie ujawnił, że nieświadomie odrzucił możliwość współpracy ze Stanleyem Kubrickiem, który napisał dla niego rolę w thrillerze erotycznym Oczy szeroko zamknięte z 1999 roku.
John Turturro - dlaczego nie zagrał w filmie Oczy szeroko zamknięte?
Nagrodzony Emmy aktor ujawnił, że Stanley Kubrick kontaktował się z nim w sprawie roli w filmie Oczy szeroko zamknięte. Miało to miejsce w czasie, kiedy John Turturro właśnie zakończył pięcioletnie przygotowania do zagrania w innej produkcji - był to Rozejm z 1997 roku. Ostatecznie współpraca nie doszła jednak do skutku, gdyż... Turturro nie dał jasno do zrozumienia, że przyjmie propozycję za wszelką cenę.
Chodziło o rolę Nicka Nightingale’a, pianisty, którego ostatecznie zagrał Todd Field. Była to ostatnia okazja do współpracy z Kubrickiem, ponieważ zmarł on na atak serca niecały tydzień po pokazaniu finalnej wersji Warner Bros.
