John Turturro nie dostał napisanej dla niego roli! Nie zgadniecie, dlaczego

John Turturro przyznał, że nieświadomie odrzucił w przeszłości pewną rolę, czego bardzo żałuje. Z tym reżyserem nie miał już później okazji współpracować - sprawdźcie, o jaki film chodzi!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  john turturro 
Oczy szeroko zamknięte
John Turturro fot. materiały prasowe
John Turturro wystąpił niedawno w podcaście Josha Horowitza Happy Sad Confused, gdzie ujawnił, że nieświadomie odrzucił możliwość współpracy ze Stanleyem Kubrickiem, który napisał dla niego rolę w thrillerze erotycznym Oczy szeroko zamknięte z 1999 roku. 

John Turturro - dlaczego nie zagrał w filmie Oczy szeroko zamknięte?

Nagrodzony Emmy aktor ujawnił, że Stanley Kubrick kontaktował się z nim w sprawie roli w filmie Oczy szeroko zamknięte. Miało to miejsce w czasie, kiedy John Turturro właśnie zakończył pięcioletnie przygotowania do zagrania w innej produkcji - był to Rozejm z 1997 roku. Ostatecznie współpraca nie doszła jednak do skutku, gdyż... Turturro nie dał jasno do zrozumienia, że przyjmie propozycję za wszelką cenę.

Powiedział: "Napisałem tę rolę dla ciebie". Nie odpowiedziałem mu: "Cokolwiek to będzie, zrobię to". Byłem tak podekscytowany, że powiedziałem: "Przeczytam i zobaczymy, co się da zrobić". Rozmawiałem z nim jak ze zwykłym człowiekiem. Następnego dnia usłyszałem, że jestem niedostępny, bo nie powiedziałem mu "nieważne, co". Tyle. Nie wiedziałem wtedy, że tak to wygląda, starałem się być po prostu normalny. Chciałem jednak z nim pracować, bo jestem wielkim fanem jego twórczości i chętnie sprawdziłbym, jak poradziłbym sobie przy jego długich ujęciach.

Chodziło o rolę Nicka Nightingale’a, pianisty, którego ostatecznie zagrał Todd Field. Była to ostatnia okazja do współpracy z Kubrickiem, ponieważ zmarł on na atak serca niecały tydzień po pokazaniu finalnej wersji Warner Bros.

Dlaczego John Turturro nie wrócił w Pingwinie? To już trzeci odmienny powód

Źródło: deadline

Oczy szeroko zamknięte
Co o tym sądzisz?
