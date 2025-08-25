Reklama
DOOM odpalony na ładowarce Anker. Sterujesz pokrętłem, strzelasz kliknięciem!

Legendarny mem „Will it run Doom?” żyje i ma się świetnie. Fani od lat odpalają klasyczną strzelankę id Software na coraz bardziej absurdalnych urządzeniach.
Marcin Sikora
Tagi:  Doom 
Doom (1993) fot. id Software
To, że strach otworzyć lodówkę, bo DOOM jest wszędzie, jest oczywiste – inteligentna lodówka z wielkim ekranem była oczywiście jednym z urządzeń, które wręcz prosiły się o odpalenie kultowego klasyka. Teraz do długiej listy coraz dziwniejszych sprzętów (lub gier, bo w Dooma można też zagrać wewnątrz moda do Outer Wilds) dołącza kolejne urządzenie z wyświetlaczem – ładowarka biurkowa Anker Prime 250W.

Za eksperyment odpowiada Aaron Christophel, znany w środowisku modderów jako entuzjasta uruchamiania niestandardowego oprogramowania na sprzętach, które nigdy nie były do tego stworzone. Tym razem postanowił przenieść oryginalnego Dooma z 1993 roku na ładowarkę biurkową Anker – i co najlepsze, nie wymagało to żadnych modyfikacji sprzętowych.

Jak to w ogóle działa? Okazuje się, że inteligentna ładowarka jest mocniejsza niż pecety sprzed 30 lat. W środku siedzi układ Synwit SWM34S SoC z rdzeniem Arm Cortex-M33 150 MHz, wsparty 8 MB pamięci SDRAM i 16 MB wbudowanej pamięci. Przypomnijmy – oryginalny Doom zadowalał się procesorem 386, 4 MB RAM-u i kartą VGA, więc Anker Prime 250W to całkiem solidny upgrade.

Gra wyświetla się na ekraniku LCD o rozdzielczości 200x480, co wymagało lekkiej redukcji z klasycznego 320x200, ale efekt jest zaskakująco grywalny. Nie ma dźwięku, a sterowanie sprowadza się do jednego pokrętła z kliknięciem: obrót odpowiada za poruszanie się w czterech kierunkach, szybki obrót za ruch do przodu, a naciśnięcie – za strzał lub otwieranie drzwi.

Christophel opublikował projekt na GitHubie, więc każdy może spróbować swoich sił w odpaleniu. Warto dodać, że sama ładowarka potrafi dostarczyć łącznie aż 250 W mocy przez sześć portów USB i kosztuje około 600 zł.

To kolejny dowód na to, że mem „Will it run Doom?” jest nieśmiertelny. W końcu widzieliśmy już tę grę na ekranach większości urządzeń AGD. W maju Limited Run Games wypuściło wyprzedaną na pniu specjalną limitowaną do 666 sztuk edycję „Will It Run Edition” dwóch pierwszych gier DOOM za… 666.66 dolarów. Pudełko kolekcjonerskie było jednocześnie konsolą zdolną uruchomić klasyka z 1993 roku, a do kompletu była jeszcze przenośna konsolka w kształcie Kakodemona, na której również można zagrać w Dooma.

nullfot. Limited Run Games

Źródło: Opracowanie własne/TechSpot

