Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi w 2024 roku wzięli ślub po ponad czterech latach związku. Okazuje się, że aktorka i syn znanego muzyka w tajemnicy przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami adopcyjnymi. Przypomnijmy, że 21-letnia aktorka znana między innymi z serialu Stranger Things i 23-letni syn muzyka Jona Bon Joviego wzięli ślub w maju 2024 roku podczas prywatnej ceremonii we Włoszech. Co ciekawe, udzielił im go sam Matthew Modnie, czyli odtwórca roli ''ojca'' Jedenastki ze Stranger Things. Para długo utrzymywała szczegóły ceremonii w tajemnicy i podzieliła się nimi dopiero w październiku 2024 roku. Okazuje się, że Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi postanowili dłuższy czas zachować w tajemnicy również to, że zaadoptowali swoje pierwsze dziecko.
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi mają córkę
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zaadoptowali dziewczynkę. Aktorka poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie. W swoim oświadczeniu dała jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru publicznie pokazywać swojej córki:
Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi nie zdradzili jeszcze, jak ich córka ma na imię, ani kiedy dokładnie przyszła na świat. Warto wspomnieć, że małżeństwo obecnie mieszka na farmie w Georgii. Ich córka najprawdopodobniej będzie tam dorastać w towarzystwie wielu zwierząt, którym aktorka pomaga od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że w marcu 2025 roku Millie Bobby Brown wyznała w wywiadzie dla BBC Radio 1, że ma aż 62 zwierzęta, w tym aż 23 psy opiekuńcze, 25 zwierząt gospodarskich, 4 koty oraz 10 psów, które mieszkają z nią w domu.
Źródło: Instagram: @milliebobbybrown / @jakebongiovi