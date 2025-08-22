Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

Instagram: @jakebongiovi

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami adopcyjnymi. Przypomnijmy, że 21-letnia aktorka znana między innymi z serialu Stranger Things i 23-letni syn muzyka Jona Bon Joviego wzięli ślub w maju 2024 roku podczas prywatnej ceremonii we Włoszech. Co ciekawe, udzielił im go sam Matthew Modnie, czyli odtwórca roli ''ojca'' Jedenastki ze Stranger Things. Para długo utrzymywała szczegóły ceremonii w tajemnicy i podzieliła się nimi dopiero w październiku 2024 roku. Okazuje się, że Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi postanowili dłuższy czas zachować w tajemnicy również to, że zaadoptowali swoje pierwsze dziecko.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi mają córkę

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zaadoptowali dziewczynkę. Aktorka poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie. W swoim oświadczeniu dała jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru publicznie pokazywać swojej córki:

Tego lata poprzez adopcję powitaliśmy naszą uroczą córeczkę. Nie możemy się doczekać, aby rozpocząć ten piękny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi nie zdradzili jeszcze, jak ich córka ma na imię, ani kiedy dokładnie przyszła na świat. Warto wspomnieć, że małżeństwo obecnie mieszka na farmie w Georgii. Ich córka najprawdopodobniej będzie tam dorastać w towarzystwie wielu zwierząt, którym aktorka pomaga od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że w marcu 2025 roku Millie Bobby Brown wyznała w wywiadzie dla BBC Radio 1, że ma aż 62 zwierzęta, w tym aż 23 psy opiekuńcze, 25 zwierząt gospodarskich, 4 koty oraz 10 psów, które mieszkają z nią w domu.