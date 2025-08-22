placeholder
Reklama
placeholder

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi w 2024 roku wzięli ślub po ponad czterech latach związku. Okazuje się, że aktorka i syn znanego muzyka w tajemnicy przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jake bongiovi 
millie bobby brown
Zdjęcie z Instagrama Instagram: @jakebongiovi
Reklama

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami adopcyjnymi. Przypomnijmy, że 21-letnia aktorka znana między innymi z serialu Stranger Things i 23-letni syn muzyka Jona Bon Joviego wzięli ślub w maju 2024 roku podczas prywatnej ceremonii we Włoszech. Co ciekawe, udzielił im go sam Matthew Modnie, czyli odtwórca roli ''ojca'' Jedenastki ze Stranger Things. Para długo utrzymywała szczegóły ceremonii w tajemnicy i podzieliła się nimi dopiero w październiku 2024 roku. Okazuje się, że Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi postanowili dłuższy czas zachować w tajemnicy również to, że zaadoptowali swoje pierwsze dziecko

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi mają córkę

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zaadoptowali dziewczynkę. Aktorka poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie. W swoim oświadczeniu dała jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru publicznie pokazywać swojej córki:

Tego lata poprzez adopcję powitaliśmy naszą uroczą córeczkę. Nie możemy się doczekać, aby rozpocząć ten piękny rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.

Zobacz także:

Millie Bobby Brown
-

Millie Bobby Brown znów ogoli głowę? Tym razem nie na potrzeby roli

Millie Bobby Brown
-

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi pokazali zdjęcia ze ślubu

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi nie zdradzili jeszcze, jak ich córka ma na imię, ani kiedy dokładnie przyszła na świat. Warto wspomnieć, że małżeństwo obecnie mieszka na farmie w Georgii. Ich córka najprawdopodobniej będzie tam dorastać w towarzystwie wielu zwierząt, którym aktorka pomaga od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że w marcu 2025 roku Millie Bobby Brown wyznała w wywiadzie dla BBC Radio 1, że ma aż 62 zwierzęta, w tym aż 23 psy opiekuńcze, 25 zwierząt gospodarskich, 4 koty oraz 10 psów, które mieszkają z nią w domu.

Źródło: Instagram: @milliebobbybrown / @jakebongiovi

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jake bongiovi 
millie bobby brown
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Szkoła i statek kosmiczny w jednym? Star Trek: Starfleet Academy spełni marzenie każdego dzieciaka

2 Jezioro trumien
-

Jezioro trumien: premiera książki pełnej tajemnic i intryg

3 K-popowe łowczynie demonów
-

Animacja Netflixa może podbić kina, choć każdy obejrzał ją już w streamingu. Padła kwota

4 World of Warcraft: Midnight
-

Nowe informacje o World of Warcraft: Midnight! Domy dla graczy, kolejna rasa sprzymierzona i więcej atrakcji

5 The Last of Us: sezon 2, odcinek 2
-

Bitwa o Jackson w 2. sezonie The Last of Us mogła być dłuższa. Co jeszcze zmieniono?

6 Krzyk 6
-

Krzyk 7 - powód rezygnacji poprzedniego reżysera. Dotyczył wcześniejszego zwolnienia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

9

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV