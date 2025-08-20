Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie
Aubrey Plaza na początku 2025 roku straciła męża. Kilka miesięcy po śmierci Jeffa Baeny aktorka postanowiła udzielić szczerego wywiadu, w którym wyznała, jak radzi sobie po odejściu męża i jak się obecnie czuje.
Aubrey Plaza (Biały Lotos, To zawsze Agatha) straciła męża, z którym była w związku ponad 10 lat. Informacja o śmierci reżysera i scenarzysty Jeffa Baeny (Drugie życie Beth, Godzinki) obiegła media 3 stycznia 2025 roku. Niedługo potem wyszło na jaw, że 47-latek odebrał sobie życie. Straż pożarna w Los Angeles potwierdziła, że jego ciało znalazła asystentka w domu, który kupił wraz z Aubrey Plazą w 2022 roku. W marcu portal Entertainment Weekly dotarł z kolei do raportu medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles, z którego wynika, że Aubrey Plaza i Jeff Baena mieli podjąć decyzję o separacji niedługo po tym, jak aktorka we wrześniu 2024 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku. Śmierć męża mimo to była dla Plazy ''niewyobrażalną tragedią''. W sierpniu 2025 roku 41-latka postanowiła udzielić pierwszego wywiadu na ten temat.
Tak Aubrey Plaza czuje się po śmierci męża
Aubrey Plaza czuje się już na tyle dobrze, że przestała unikać szczerych rozmów na temat śmierci Jeffa Baeny. Aktorka przyjęła zaproszenie do podcastu Amy Poehler. Prowadząca w pewnym momencie zwróciła się do Play mówiąc:
Aktorka musiała się chwile zastanowić, po czym zdobyła się na szczere wyznanie, przyznając, że każdego dnia walczy. Na szczęście ma już za sobą najgorsze chwile i jest w stanie samodzielnie funkcjonować:
Zaraz potem stwierdziła, że jej stan przypomina obecnie fabułę produkcji Apple TV+ Wąwóz:
Prowadząca podcast zapytała też aktorkę, co lub kto obecnie poprawia jej humor. Ta stwierdziła, że w tej kwestii może liczyć na swoje przyjaciółki:
Wywiad Aubrey Plazy w podcaście Good Hang with Amy Poehler możecie obejrzeć poniżej:
Źródło: YouTube: Good Hang with Amy Poehler