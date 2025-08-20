Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

fot. materiały prasowe

Aubrey Plaza (Biały Lotos, To zawsze Agatha) straciła męża, z którym była w związku ponad 10 lat. Informacja o śmierci reżysera i scenarzysty Jeffa Baeny (Drugie życie Beth, Godzinki) obiegła media 3 stycznia 2025 roku. Niedługo potem wyszło na jaw, że 47-latek odebrał sobie życie. Straż pożarna w Los Angeles potwierdziła, że jego ciało znalazła asystentka w domu, który kupił wraz z Aubrey Plazą w 2022 roku. W marcu portal Entertainment Weekly dotarł z kolei do raportu medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles, z którego wynika, że Aubrey Plaza i Jeff Baena mieli podjąć decyzję o separacji niedługo po tym, jak aktorka we wrześniu 2024 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku. Śmierć męża mimo to była dla Plazy ''niewyobrażalną tragedią''. W sierpniu 2025 roku 41-latka postanowiła udzielić pierwszego wywiadu na ten temat.

Tak Aubrey Plaza czuje się po śmierci męża

Aubrey Plaza czuje się już na tyle dobrze, że przestała unikać szczerych rozmów na temat śmierci Jeffa Baeny. Aktorka przyjęła zaproszenie do podcastu Amy Poehler. Prowadząca w pewnym momencie zwróciła się do Play mówiąc:

Mówiąc wprost, ludzie chcą cię oglądać i wiedzieć, jak się masz. Kochają cię i chcą, żebyś była. Przeżyłaś ten strasznie tragiczny rok. Straciłaś męża. Radziłaś sobie z tym i szukałaś różnych sposobów, by znaleźć i odczuwać wsparcie. W imieniu wszystkich ludzi, którzy czują, że cię znają, i tych, którzy cię znają, jak się dzisiaj czujesz?

Aktorka musiała się chwile zastanowić, po czym zdobyła się na szczere wyznanie, przyznając, że każdego dnia walczy. Na szczęście ma już za sobą najgorsze chwile i jest w stanie samodzielnie funkcjonować:

Ogólnie rzecz biorąc, jestem tutaj i funkcjonuję. Czuję wdzięczność, że nadal poruszam się po tym świecie. Myślę, że jest w porządku. Oczywiście codziennie walczę.

Zaraz potem stwierdziła, że jej stan przypomina obecnie fabułę produkcji Apple TV+ Wąwóz:

To film o kosmitach z Milesem Tellerem. Jest tam klif po jednej stronie i klif po drugiej stronie, a pomiędzy nimi wąwóz pełen potworów, które próbują ich [bohaterów] dopaść. Przysięgam, że kiedy go oglądałam, pomyślałam ''Tak wygląda mój żal'', albo że tak może wyglądać żal. Zawsze jest tam ogromny ocean okropności, który jest tuż obok. Widzę go. Czasami po prostu chcę się w nim zanurzyć, a czasami na niego patrzę. Czasem próbuję też od niego uciec. On zawsze tam jest, a potwory próbują mnie dopaść – jak Milesa Tellera i Anyę Taylor-Joy.

Prowadząca podcast zapytała też aktorkę, co lub kto obecnie poprawia jej humor. Ta stwierdziła, że w tej kwestii może liczyć na swoje przyjaciółki:

Piszemy SMS-y, dzwonimy do siebie na Zoomie i jeździmy na wycieczki. Te dziewczyny rozśmieszają mnie do łez. Znamy się tak długo. To najlepsza rzecz, która poprawia mi humor – wszyscy moi zabawni przyjaciele.

Wywiad Aubrey Plazy w podcaście Good Hang with Amy Poehler możecie obejrzeć poniżej: