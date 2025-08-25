Gwiazda Masters of the Universe w adaptacji komiksu! Pierwszy zwiastun 100 Nights of Hero
Gwiazda Masters of the Universe, Nicholas Galitzine pojawi się w najbliższym czasie w jeszcze jednym projekcie. Przed rolą He-Mana otrzymał angaż do niezależnego filmu 100 Nights of Hero - sprawdźcie zwiastun!
100 Nights of Hero to film oparty na powieści graficznej autorstwa Isabel Greenberg z 2016 roku, łączącej motywy fantastyczne i historyczne i opartej na Baśniach tysiąca i jednej nocy. Reżyserką i scenarzystką filmu jest debiutująca w tej roli Julia Jackman. Do sieci trafił właśnie zwiastun produkcji.
100 Nights of Hero - zwiastun
Gwiazda Masters of the Universe zapowiada ciekawą relację! Połączy ona Evil-Lyn i Skeletora
100 Nights of Hero - fabuła, obsada, data premiery
W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Emma Corrin, Charli XCX, Felicity Jones, Richard E. Grant oraz Amir El-Masry.
Film zostanie pokazany po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Wenecji. Kinowa data premiery została zaplanowana na październik tego roku - nie mamy jeszcze żadnych informacji odnośnie daty premiery w Polsce.
Źródło: comicbookmovie
