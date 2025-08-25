Gwiazda Masters of the Universe w adaptacji komiksu! Pierwszy zwiastun 100 Nights of Hero

fot. materiały prasowe

100 Nights of Hero to film oparty na powieści graficznej autorstwa Isabel Greenberg z 2016 roku, łączącej motywy fantastyczne i historyczne i opartej na Baśniach tysiąca i jednej nocy. Reżyserką i scenarzystką filmu jest debiutująca w tej roli Julia Jackman. Do sieci trafił właśnie zwiastun produkcji.

100 Nights of Hero - zwiastun

100 Nights of Hero - fabuła, obsada, data premiery

Fabuła skupia się na zaniedbującym swoją żonę mężu, który zakłada się, aby wystawić na próbę wierność Cherry. Do pomocy w uwiedzeniu Cherry zatrudnia on czarującego gościa imieniem Manfred. Tymczasem Hero - ich pokojówka, zaczyna podejrzewać nowego mieszkańca domu.

W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Emma Corrin, Charli XCX, Felicity Jones, Richard E. Grant oraz Amir El-Masry.

Film zostanie pokazany po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Wenecji. Kinowa data premiery została zaplanowana na październik tego roku - nie mamy jeszcze żadnych informacji odnośnie daty premiery w Polsce.