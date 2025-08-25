Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii
Promocja 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon nie zwalnia. W sieci udostępniono kolejne zapowiedzi ukazujące nowe sceny z wydarzeń rozgrywających się w Hiszpanii, gdzie trafią główni bohaterowie serialu.
Trzeci sezon spin-offu The Walking Dead zbliża się wielkimi krokami. Na początku września będzie mieć premierę pierwszy odcinek, który przedstawi dalszy ciąg historii skupiającej się na postaciach Daryla oraz Carol. W tych bohaterów ponownie wcielili się Norman Reedus oraz Melissa McBride.
Czytaj więcej: Materiał zza kulis 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Stephen Merchant o swojej postaci
Obecnie trwają prace nad 4. sezonem The Walking Dead: Daryl Dixon, który będzie ostatnim dla tego serialu. Producent wykonawczy, David Zabel, przyznał w wywiadzie dla serwisu Collider sprzed kilkunastu dni, że dwie pierwsze serie, rozgrywające się we Francji, były pomyślane jako całość. Zdradził, że gdy mieli ruszyć dalej, przenosząc historię do Hiszpanii z krótkim przystankiem w Anglii, zaczęli rozmawiać o kolejnej dwusezonowej historii, która byłaby częścią podróży głównych bohaterów. Podczas rozmowy zrodził się pomysł, że to może być dobry sposób na zwieńczenie europejskiej przygody Daryla i Carol.
Twórca skomentował również liczniejsze pod względem odcinków sezony. Przyznał, że zawsze chcieli nakręcić ich więcej, ponieważ czuli, że mają wystarczająco dużo historii. Dodał, że wiele zależało od aspektów biznesowych, jak zapotrzebowania na epizody oraz wysokość budżet. Naciskali, aby tych odcinków powstało więcej, dlatego trzeci sezon będzie liczyć 7 epizodów. Następnie AMC zgodziło się na to, aby finałowa seria składała się z 8 odcinków. Zawsze jednak uważali, że w sześć epizodów trudno zmieścić tyle historii, ile chcieli opowiedzieć.
W sieci pojawiły się nowe teasery zapowiadające wydarzenia z 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. Pokazują one nowe sceny z Hiszpanii. Trzy nowe klipy promocyjne znajdują się na początku poniższej galerii.
The Walking Dead: Daryl Dixon - nowe teasery
The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu
W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.
W głównej obsadzie 3. sezonu znaleźli się także Stephen Merchant, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Do swoich ról powrócą również Candela Saitta i Hugo Arbués.
The Walking Dead: Daryl Dixon - światowa premiera odbędzie się 7 września 2025 roku. Nowe odcinki trafią też na Canal+.
Źródło: Collider
