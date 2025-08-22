placeholder
Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat. Jeden z najbardziej cenionych polskich muzyków w dniu swojej śmierci miał wystąpić podczas specjalnego koncertu na Top of the Top Festival​u w Sopocie. Transmisja wydarzenia ostatecznie została przerwana. Organizator zabrał głos w tej sprawie.
Klaudia Woźniak
Stanisław Soyka na zdjęciu promocyjnym fot. materiały prasowe
Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 roku w wieku 66 lat. Wokalista jazzowy, kompozytor, pianista, skrzypek i poeta, był jednym z najbardziej cenionych polskich artystów. Z powodu jego śmierci została przerwana transmisja ostatniego dnia Top of the Top Festivalu w Sopocie. Artysta miał wystąpić podczas jego pierwszej części na koncercie Orkiestra Mistrzom. TVN wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym pożegnał artystę i wyjaśnił, dlaczego podjęto decyzję o zakończeniu transmisji. 

Stanisław Sojka nie żyje. To dlatego transmisja festiwalu w Sopocie została przerwana 

Przerwanie transmisji z festiwalu w Sopocie było sporym zaskoczeniem dla widzów. Prowadzący pożegnali się pomimo tego, że została zaplanowana transmisja z drugiej część koncertu. Oświadczenie w sprawie śmierci Stanisława Sojki pojawiło się w mediach społecznościowych TVN w czwartek 21 sierpnia późnym wieczorem. Stacja przekazała w nim, że transmisja czwartego dnia festiwalu w Sopocie została przerwana ''ze względu na ogromny szacunek dla artysty i rodziny'':

Nie żyje Stanisław Soyka. 21 sierpnia podczas koncertu Orkiestra Mistrzom dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia

W sprawie zakończenia transmisji w rozmowie z TVN24 wypowiedział się PR Manager festiwalu w Sopocie, Grzegorz Betlej. Mężczyzna zdradził, co działo się za kulisami Opery Leśnej, kiedy dotarła tam informacja o śmierci Stanisława Soyki:

Przede wszystkim kierowaliśmy się tym, by mieć szacunek wobec artysty i dlatego też czekaliśmy na jakiekolwiek informacje od rodziny, bo chcieliśmy zrobić wszystko zgodnie z jej wolą. Trzeba było tak naprawdę "szyć" na bieżąco, tzn. układać ten scenariusz i wymyślić cokolwiek, żeby w tej jakkolwiek trudnej chwili poinformować o tym publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej. Dlatego czekając na decyzję rodziny, by to się odbyło zgodnie z jej wolą, w pewnym momencie podjąłem taką decyzję, by publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej poinformować i dodatkowo wykonać jeszcze jeden z utworów, który zresztą pan Stanisław miał zaśpiewać.

Transmisja festiwalu została wznowiona godzinę po jej zakończeniu. Na scenie pojawili się wtedy prowadzący, po czym wybrzmiała Tolerancja, czyli jedna z najpopularniejszych piosenek Stanisława Soyki. Prowadzący przekazali:

Są takie momenty, kiedy brakuje słów. Kiedy łzy spływają do oczu. Ale po takich artystach, jakim był Stanisław Sojka, zostaje muzyka. Artyści, którzy zostali dzisiaj z nami w Operze Leśnej, postanowili oddać mu hołd. Mamy nadzieję, że państwo również przyłączą się do tego pięknego hymnu. To będzie "Tolerancja", czyli hymn o miłości i szacunku.

Maciej Dowbor dodał:

W imieniu organizatorów tego koncertu i stacji TVN chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie Pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment.

Owacje w hołdzie artyście trwały kilka minut.

Stanisław Soyka - przyczyna śmierci

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną śmierci Stanisława Soyki. Artysta podobno zasłabł za kulisami festiwalu i pomimo reanimacji nie udało się go uratować.

 

Źródło: Instagram: tv.pl / TVN24

Klaudia Woźniak
