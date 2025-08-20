Reklama
Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. materiały prasowe TVP
Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł  to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Przypomnijmy, że główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 259 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264

Cavidan będzie namawiać Naciye do ślubu Bahar z Kuzeyem. Matka prawnika chce ulec służącej, bo boi się, że wyjdzie na jaw, co zrobiła Alperowi. Tymczasem Zeynep i Cihan zjedzą obiad w restauracji, pod obserwacją zdenerwowany Ege,. Z kolei Seda włamie się do domu Gonul, aby zrealizować swój zabójczy plan. Dziewczyna wleje truciznę do garnka z daniem, które Gonul przygotowuje dla Zeynep. Seda zdobędzie  podstępem zaufanie Gonul i planuje sprowadzić Zeynep do domu jej matki, aby pozbyć się dziewczyny. Z kolei Melis schowa elektryczną nianię w pokoju Zeynep, przy pomocy urządzenia będzie podsłuchiwać rywalkę. Tymczasem Naciye daje się zaszantażować Cavidan i planuje doprowadzić do ślubu Kuzeya z Bahar. Najpierw jednak musi o tym powiedzieć córce. Hulya nie będzie mogła uwierzyć, że Naciye dała się przekonać Cavidan do małżeństwa Kuzeya i Bahar. Kobieta nie zdecyduje się jej wyjawić, dlaczego zmieniła zdanie. 

Seda podstępem sprowadzi Zeynep do domu Gonuli, aby w końcu zabrać jej swój wisiorek z puklem włosów. Tymczasem Naciye postanawia przyzznać się przed Hulyą i Feraye, do zabójstwa Alpera i zgłosić na policję. Cavidan będzie zaskoczona, że Naciye przyznała się do morderstwa. Chcąc, aby Bahar wzięła ślub z Kuzeyem, planuje wziąć na siebie winę za śmierć Alpera. Melis podsłucha rozmowę swojej matki i Belkis, z której dowie się prawdy na temat romansu Bulenta i Gonul. Jest zaskoczona tym faktem. Tymczasem Naciye mówi synowi o zajściu z Alperem.  Cavidan zaś zaproponuje Kuzeyowi, że zgłosi się na policję i weźmie na siebie winę jego matki, jeśli on w zamian poślubi się z Bahar. Prawnik zdecyduje się przyjąć propozycję kobiety, żeby Naciye uniknęła więzienia.

Po kłótni dotyczącej romansu Bulenta i Gonul Melis dostanie boleści, a lekarze postawia poważną diagnozę jej dziecku, która zmartwi rodzinę dziewczyny. Tymczasem Kuzey zmusi Naciye do złożenia zeznań w sprawie zajścia z Alperem. Odkrycie policji zaskoczy wszystkich. Bahar rozmawia z Kuzeyem na temat ich przyszłości, jednak mężczyzna stwierdza, że nie poślubi jej i chce aby zostali przyjaciółmi. Funkcjonariusze i technicy policyjni  przyjadą na miejsce wskazane przez Naciye. Nie znajdą jednak  ciała Alpera ani żadnych śladów krwi. Z tego powodu Naciye nie zostanie aresztowana.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja  można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do piątku. 

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
