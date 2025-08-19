Reklama
Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

Dilerka, która wraz z lekarzami usłyszała zarzuty w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego, zapewniała, że jest niewinna. Ostatecznie postanowiła jednak przyznać się do winy. Wiadomo, na ile lat może trafić do więzienia.
Dilerka, która wraz z lekarzami usłyszała zarzuty w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego, zapewniała, że jest niewinna. Ostatecznie postanowiła jednak przyznać się do winy. Wiadomo, na ile lat może trafić do więzienia.
Matthew Perry w serialu Przyjaciele fot. NBC
Matthew Perry zmarł 23 października 2023 roku w wyniku ''ostrego działania ket*miny'' (szybko działającego środka znieczulającego). Został znaleziony martwy w jacuzzi na terenie swojej posiadłości w Los Angeles. Odejście 54-letniego gwiazdora Przyjaciół było wielkim szokiem dla jego fanów, którzy byli przekonani, że ten w końcu wyszedł na prostą. On sam zapewniał niedługo przed swoim odejściem, że udało mu się wyjść z uzależnienia od alkoholu i nar**tyków i jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia dzięki rozpoczętej terapii.

Niedługo po śmierci Perry'go w sprawie tragedii zaczęły wychodzić nowe fakty. Na początku października 2024 roku doktor Mark Chavez przyznał się do tego, że wraz di*erką Jasveen Sanghą, znaną jako ''królowa ket*miny'', oraz innymi lekarzami spiskował w sprawie tej substancji i przekazywał ją w ręce aktora. Przyznał też, że sam otrzymywał ket*minę na podstawie fałszywej recepty wystawionej dla pewnego pacjenta. Ponadto stwierdził, że nie miał pojęcia o tym, że lek ma trafić w ręce Perry'ego. Chavez zawarł ugodę z prokuraturą i grozi mu do 10 lat więzienia. Pod koniec lutego 2025 roku do winy postanowił przyznać się z kolei doktor Salvador Plasencia, któremu również postawiono zarzuty w związku z dostarczaniem ket*miny aktorowi. Prokuratura federalna potwierdziła, że lekarzowi grozi do 40 lat więzienia.

W lipcu 2025 roku w sprawie śmierci Matthew Perry'ego nastąpił kolejny przełom. Zagraniczne media, w tym między innymi portal NBC News, przekazały wtedy, że do winy postanowiła przyznać się także ''królowa ket*miny''.

Dilerka przyzna się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

''Królowa ket*miny'', a właściwie Jasveen Sangha, ma zamiar przyznać się do pięciu stawianych jej zarzutów. Jeden z nich dotyczy handlu ket*miną, która doprowadziła do śmierci Matthew Perry'ego. Tę informację potwierdził Departament Sprawiedliwości USA. Wiadomo też, że ''królowej ket*miny'' grozi 45 lat więzienia, mimo że w ramach ugody prokuratura zrezygnowała z postawienia jej dodatkowych zarzutów związanych z handlem ket*miną i metam*etaminą. 42-latka jeszcze do niedawna zapewniała, że jest niewinna. W lipcu ogłosiła jednak, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną. Dzięki temu będzie mogła uniknąć procesu sądowego.

Źródło: NBC News

