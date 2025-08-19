Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów
Dilerka, która wraz z lekarzami usłyszała zarzuty w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego, zapewniała, że jest niewinna. Ostatecznie postanowiła jednak przyznać się do winy. Wiadomo, na ile lat może trafić do więzienia.
Matthew Perry zmarł 23 października 2023 roku w wyniku ''ostrego działania ket*miny'' (szybko działającego środka znieczulającego). Został znaleziony martwy w jacuzzi na terenie swojej posiadłości w Los Angeles. Odejście 54-letniego gwiazdora Przyjaciół było wielkim szokiem dla jego fanów, którzy byli przekonani, że ten w końcu wyszedł na prostą. On sam zapewniał niedługo przed swoim odejściem, że udało mu się wyjść z uzależnienia od alkoholu i nar**tyków i jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia dzięki rozpoczętej terapii.
Niedługo po śmierci Perry'go w sprawie tragedii zaczęły wychodzić nowe fakty. Na początku października 2024 roku doktor Mark Chavez przyznał się do tego, że wraz di*erką Jasveen Sanghą, znaną jako ''królowa ket*miny'', oraz innymi lekarzami spiskował w sprawie tej substancji i przekazywał ją w ręce aktora. Przyznał też, że sam otrzymywał ket*minę na podstawie fałszywej recepty wystawionej dla pewnego pacjenta. Ponadto stwierdził, że nie miał pojęcia o tym, że lek ma trafić w ręce Perry'ego. Chavez zawarł ugodę z prokuraturą i grozi mu do 10 lat więzienia. Pod koniec lutego 2025 roku do winy postanowił przyznać się z kolei doktor Salvador Plasencia, któremu również postawiono zarzuty w związku z dostarczaniem ket*miny aktorowi. Prokuratura federalna potwierdziła, że lekarzowi grozi do 40 lat więzienia.
W lipcu 2025 roku w sprawie śmierci Matthew Perry'ego nastąpił kolejny przełom. Zagraniczne media, w tym między innymi portal NBC News, przekazały wtedy, że do winy postanowiła przyznać się także ''królowa ket*miny''.
Dilerka przyzna się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego
''Królowa ket*miny'', a właściwie Jasveen Sangha, ma zamiar przyznać się do pięciu stawianych jej zarzutów. Jeden z nich dotyczy handlu ket*miną, która doprowadziła do śmierci Matthew Perry'ego. Tę informację potwierdził Departament Sprawiedliwości USA. Wiadomo też, że ''królowej ket*miny'' grozi 45 lat więzienia, mimo że w ramach ugody prokuratura zrezygnowała z postawienia jej dodatkowych zarzutów związanych z handlem ket*miną i metam*etaminą. 42-latka jeszcze do niedawna zapewniała, że jest niewinna. W lipcu ogłosiła jednak, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną. Dzięki temu będzie mogła uniknąć procesu sądowego.
Źródło: NBC News