Reżyser filmów o Harrym Potterze nie zaangażuje się w serial HBO. "Nie ma już nic do roboty w tym świecie"

Chris Columbus nie zamierza angażować się w najnowszy projekt z uniwersum Harry'ego Pottera - serial przygotowywany obecnie przez HBO. Wypowiedział się także o kontrowersjach wokół J.K. Rowling!
Oliwia Garczyńska
Harry Potter i więzień Azkbanu fot. Warner Bros.
Chris Columbus niedawno rozmawiał z Variety, wypowiadając się m.in. o nowej ekranizacji Harry'ego Pottera tworzonej przez HBO. Reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze i producent trzeciego uznał, że nie ma już nic więcej do zrobienia w tym świecie. 

Harry Potter - wypowiedzi Chrisa Columbusa

Nie, już to zrobiłem, widzieliście moją wersję. Nie mam już nic do roboty w świecie Pottera. 

Okazało się jednak, że Chris Columbus nie jest przeciwny serialowemu rebootowi - odmiennie do wznowień jego innego projektu, kultowego Kevina samego w domu. Wspomniał, że nowy projekt będzie miał szansę przedstawić wątki, na które w filmowej wersji zabrakło czasu - choćby postać Peevesa z Kamienia filozoficznego czy wątku, w którym Harry i Hermiona są zmuszeni do picia eliksirów i obawiają się, że zostaną nimi otruci. Przyznał też, że doznał momentu deja vu, kiedy zobaczył zdjęcia z planu przedstawiające Harry'ego i Hagrida, które niedawno pojawiły się w Internecie - według niego było to dokładnie to samo, co miało miejsce 20 lat temu. Dodał też, że jest bardzo dumny z osiągnięć Daniela Radcliffe'a.

Nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter! Jak prezentuje się główny bohater?

Reżyser odniósł się także do kontrowersji wokół autorki książek o Harrym Potterze - J.K. Rowling, spowodowanych m.in. jej licznymi transfobicznymi komentarzami.

Lubię czasami oddzielać artystę od sztuki, myślę, że to ważne. To, co się stało, jest przykre. Zdecydowanie nie zgadzam się z tym, co ona mówi. Ale to po prostu smutne, bardzo smutne.

Harry Potter - nowe zdjęcie z planu

Do sieci trafiło także kolejne zdjęcie - tym razem jest to pierwsze spojrzenie na Molly Weasley, którą gra Katherine Parkinson.

Harry Potter - Ron Weasley na filmiku z planu serialu. Jest również Ginny!

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, zaś Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków. 

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge, Asha Soetan jako Angelina Johnson, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.

Źródło: variety

