George Clooney, dzięki swoim rolom w takich filmach jak Ocean's Eleven: Ryzykowna gra, Od zmierzchu do świtu czy Spadkobiercy pozostaje najbardziej rozpoznawalnym hollywoodzkim aktorem na świecie. Znany jest również ze swojego zaangażowania humanitarnego i właśnie z tego powodu pojawił się w tym tygodniu w Polsce.
George Clooney gościem Igrzysk Wolności w Łodzi
Jak pisaliśmy już na początku lipca, George Clooney dołączył do grona ponad 500 prelegentów i prelegentek, który pojawią się na tegorocznych Igrzyskach Wolności. Wiodący festiwal idei w Europie Środkowo–Wschodniej odbywa się w dniach 24-26 października w hali EXPO w Łodzi. Aktor weźmie udział w godzinnej rozmowie z Leszkiem Jażdżewskim, redaktorem naczelnym magazynu Liberté!. Rozmowa zaplanowana jest na godzinę 19:30 i nie będzie nigdzie transmitowana.
Nadal dostępne są bilety na to wydarzenie: podstawowy trzydniowy karnet w opcji LAST CALL za 249 złotych i karnet VIP za 3500 złotych. Teoretycznie obie opcje pozwalają na wstęp na wydarzenia na żywo, jednak udział w nich uzależniony jest od pojemności sal, które z pewnością zapełnią się bardzo szybko. Bilety znajdziecie TUTAJ.
Jak można przeczytać na profilu festiwalu na Instagramie:
George Clooney już od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz praw człowieka. Wraz z żoną, Amal Clooney, prowadzi fundację Clooney Foundation for Justice. W 2007 roku otrzymał wyróżnienie Peace Summit Award podczas VIII Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Rok wcześniej wybrał się wraz ze swoim ojcem do ogarniętego suszą regionu Darfuru w Sudanie. Clooney może pochwalić się również nagrodą Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award, którą otrzymał w 2010 roku.
Najnowszym filmem, w którym zagrał George Clooney, jest Jay Kelly - opowiadający o dojrzewaniu komediodramat, którego kinowa premiera zapowiedziana jest na listopad 2025 roku, a na Netflixie pojawi się 5 grudnia.
