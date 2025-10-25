Przeczytaj w weekend
George Clooney wylądował w Łodzi. Gdzie będzie go można spotkać?

Miasto Łódź pochwaliło się na swoim oficjalnym profilu na Instagramie zdjęciem George'a Clooneya z obsługą łódzkiego lotniska. Aktor wylądował w Polsce, żeby wziąć udział w tegorocznym festiwalu Igrzyska Wolności i nadal jest szansa, żeby zobaczyć go tam na żywo.
Marta Babadag
George Clooney
George Clooney na zdjęciu z filmu Bilet do raju i flaga Polski fot. Netflix / Pixabay
George Clooney, dzięki swoim rolom w takich filmach jak Ocean's Eleven: Ryzykowna graOd zmierzchu do świtu czy Spadkobiercy pozostaje najbardziej rozpoznawalnym hollywoodzkim aktorem na świecie. Znany jest również ze swojego zaangażowania humanitarnego i właśnie z tego powodu pojawił się w tym tygodniu w Polsce.

George Clooney gościem Igrzysk Wolności w Łodzi

Jak pisaliśmy już na początku lipca, George Clooney dołączył do grona ponad 500 prelegentów i prelegentek, który pojawią się na tegorocznych Igrzyskach Wolności. Wiodący festiwal idei w Europie Środkowo–Wschodniej odbywa się w dniach 24-26 października w hali EXPO w Łodzi. Aktor weźmie udział w godzinnej rozmowie z Leszkiem Jażdżewskim, redaktorem naczelnym magazynu Liberté!. Rozmowa zaplanowana jest na godzinę 19:30 i nie będzie nigdzie transmitowana.

 

Nadal dostępne są bilety na to wydarzenie: podstawowy trzydniowy karnet w opcji LAST CALL za 249 złotych i karnet VIP za 3500 złotych. Teoretycznie obie opcje pozwalają na wstęp na wydarzenia na żywo, jednak udział w nich uzależniony jest od pojemności sal, które z pewnością zapełnią się bardzo szybko. Bilety znajdziecie TUTAJ.

Jak można przeczytać na profilu festiwalu na Instagramie:

🙌 GEORGE CLOONEY gościem specjalnym Igrzysk Wolności 2025 „Czas niepewności” 🎬 Hollywoodzki aktor i reżyser, znany nie tylko z filmowych osiągnięć, ale także ze społecznego i politycznego zaangażowania, odwiedzi Łódź! Igrzyska Wolności będą dla Clooneya pierwszą okazją do wizyty w Polsce i kolejną, by wypowiedzieć się w sprawach istotnych dla świata. 📩 Aktor przyjedzie do Polski na zaproszenie Fundacji Liberté! – organizatora wydarzenia – i miasta Łódź, strategicznego partnera Igrzysk Wolności.
 

George Clooney już od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz praw człowieka. Wraz z żoną, Amal Clooney, prowadzi fundację Clooney Foundation for Justice. W 2007 roku otrzymał wyróżnienie Peace Summit Award podczas VIII Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Rok wcześniej wybrał się wraz ze swoim ojcem do ogarniętego suszą regionu Darfuru w Sudanie. Clooney może pochwalić się również nagrodą Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award, którą otrzymał w 2010 roku.

Najnowszym filmem, w którym zagrał George Clooney, jest Jay Kelly - opowiadający o dojrzewaniu komediodramat, którego kinowa premiera zapowiedziana jest na listopad 2025 roku, a na Netflixie pojawi się 5 grudnia.

Źródło: instagram.com/kochamlodz

