Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?
11. edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia wkroczyła w decydującą fazę i uczestnicy zostali już połączeni w pary. Poznajcie szczegóły.
We wtorek 2 września 2025 roku na kanale TVN wystartowała 11. edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia. Nowe odcinki są emitowane co tydzień o godzinie 21:35. Program od pierwszego sezonu przez wielu widzów jest uważany za najbardziej kontrowersyjny format w polskiej telewizji. Biorą w nim udział single i singielki, którzy marzą o tym, aby znaleźć męża lub żonę i stworzyć szczęśliwy związek. Z pomocą ekspertek Julitty Dębskiej, Zuzanny Butryn i Hanny Kąkol uczestnicy zostają dobrani w pary i biorą ślub z osobami, których wcześniej nie mieli okazji poznać. Kim są uczestnicy najnowszej odsłony programu?
Ślub od pierwszego wejrzenia 11: kto występuje w programie?
W trzech pierwszych odcinkach 11. edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia widzowie poznali 6 uczestników, który zdecydowali się na wzięcie udziału w kontrowersyjnym eksperymencie. Wśród nich znalazło się trzech mężczyzn oraz trzy kobiety, którzy zostaną dobrani w pary. Fani Ślubu od pierwszego wejrzenia nieraz mogli przekonać się, że ekspertom udało się dokonać w programie idealnych wyborów. Świetnym przykładem są chociażby uczestnicy 4. edycji formatu, czyli Agnieszka i Wojciech Janikowie. Małżeństwo jest razem do dziś i doczekali się córeczki. W czerwcu 2023 roku wzięli ślub kościelny. Na ten krok zdecydowali się także Kornelia i Marek, którzy wzięli udział w 9. odsłonie eksperymentu. W najnowszej edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia widzowie dowiedzą się, czy nowi uczestnicy podzielą ich los i również uda im się stworzyć szczęśliwe związki.
Ślub od pierwszego wejrzenia 11: pary. Kto jest z kim w związku małżeńskim?
Ekspertki programu Ślub od pierwszego wejrzenia stworzyły następujące pary:
- Karolina Bonowicz i Maciej Kubik
- Kaja Tokarska i Krystian Plak
- Katarzyna Zawidzka i Maciej Walkowiak
Karolina Bonowicz i Maciej Kubiak
Karolina Bonowicz ma 27 lat, a na co dzień mieszka we Włocławku i pracuje jako specjalistka ds. kadr i płac. W swojej pracy i poza nią lubi to, że może pomagać ludziom i mieć z nimi realny kontakt – to jedna z tych osób, które naprawdę słuchają i potrafią spojrzeć na drugiego człowieka z empatią. Choć pracuje na pełen etat, bardzo pilnuje, by zachować zdrowy balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jak podkreśla, work-life balance to dla niej świętość. Karolina Bonowicz czuje, że dziś jest już w miejscu, w którym może zbudować coś trwałego. Ma swoje mieszkanie, czuje się emocjonalnie ustabilizowana, wie, kim jest i czego oczekuje od życia. Jak sama mówi – do pełni szczęścia brakuje jej tylko męża. Kobieta ma za sobą już kilka ważnych życiowych lekcji. Była w trzech poważnych związkach – każdy z nich zakończył się z innego powodu, ale każdy też czegoś ją nauczył. Pierwszy partner okazał się być typowym maminsynkiem. Jak twierdzi Karolina, to właśnie jego matka miała ostateczny wpływ na rozpad relacji i... znalazła mu nową partnerkę. Drugi związek był próbą połączenia dwóch różnych światów – jej otwartości i jego skrajnego introwertyzmu. Trzeci natomiast zakończył się zdradą ze strony partnera. Maciej Kubik ma 34 lata i pochodzi z Krakowa. Jest przedsiębiorcą, a jego pasją – jak sam podkreśla – jest biznes w każdej a świadomość, że jego styl życia może nie być dla każdego. Sam określa się jako impulsywnego i wybuchowego – porównuje się do ognia, który potrzebny jest w świecie, gdzie codziennie trzeba walczyć i podejmować szybkie, odważne decyzje. Jednak mimo intensywnej pracy i ogromnego zaangażowania w karierę, Maciej nie rezygnuje z marzenia o bliskiej relacji.
Źródło: TVN