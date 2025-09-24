Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Karolina Bonowicz ma 27 lat, a na co dzień mieszka we Włocławku i pracuje jako specjalistka ds. kadr i płac. W swojej pracy i poza nią lubi to, że może pomagać ludziom i mieć z nimi realny kontakt – to jedna z tych osób, które naprawdę słuchają i potrafią spojrzeć na drugiego człowieka z empatią. Choć pracuje na pełen etat, bardzo pilnuje, by zachować zdrowy balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jak podkreśla, work-life balance to dla niej świętość. Karolina Bonowicz czuje, że dziś jest już w miejscu, w którym może zbudować coś trwałego. Ma swoje mieszkanie, czuje się emocjonalnie ustabilizowana, wie, kim jest i czego oczekuje od życia. Jak sama mówi – do pełni szczęścia brakuje jej tylko męża. Kobieta ma za sobą już kilka ważnych życiowych lekcji. Była w trzech poważnych związkach – każdy z nich zakończył się z innego powodu, ale każdy też czegoś ją nauczył. Pierwszy partner okazał się być typowym maminsynkiem. Jak twierdzi Karolina, to właśnie jego matka miała ostateczny wpływ na rozpad relacji i... znalazła mu nową partnerkę. Drugi związek był próbą połączenia dwóch różnych światów – jej otwartości i jego skrajnego introwertyzmu. Trzeci natomiast zakończył się zdradą ze strony partnera. Maciej Kubik ma 34 lata i pochodzi z Krakowa. Jest przedsiębiorcą, a jego pasją – jak sam podkreśla – jest biznes w każdej a świadomość, że jego styl życia może nie być dla każdego. Sam określa się jako impulsywnego i wybuchowego – porównuje się do ognia, który potrzebny jest w świecie, gdzie codziennie trzeba walczyć i podejmować szybkie, odważne decyzje. Jednak mimo intensywnej pracy i ogromnego zaangażowania w karierę, Maciej nie rezygnuje z marzenia o bliskiej relacji.