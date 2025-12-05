Reklama
Freya Allan płakała po odejściu Cavilla z Wiedźmina. Sama się nad tym zastanawiała

Freya Allan przyznała, że ciężko zniosła okres po odejściu Henry'ego Cavilla z obsady netflixowego Wiedźmina. Sama myślała nad odejściem. Czy teraz żałuje decyzji o pozostaniu? Jak postrzega "nowego" Geralta w osobie Liama Hemswortha?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wiedźmin 
Freya Allan liam hemsworth
Wiedźmin - Ciri fot. Netflix
Wiedźmin Netflixa nie ma wcale łatwo. Serial fantasy startował z wysokiego pułapu, a pierwszy sezon bił rekordy oglądalności. Jednak im dalej w las, tym gorzej. Z serii na serię krytyka tej produkcji się pogłębiała, a wyniki oglądalności spadały. Fani książek byli niezadowoleni z tego, jak wiele elementów zmieniono lub pominięto. Wydawało się, że gwoździem do trumny będzie odejście Henry'ego Cavilla z serialu i porzucenie roli Geralta, ale tak się nie stało. Mimo niechęci fanów, Netflix znalazł zastępcę w osobie Liama Hemswortha, którego w wielu recenzjach 4. sezonu chwalono. Okazuje się, że poza Cavillem mogła odejść jeszcze inna ważna osoba z obsady. 

Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun. Przygoda, jakiej w Westeros jeszcze nie było

Freya Allan w Wiedźminie wcielała się od 1. sezonu w Ciri, przyszywaną córkę Geralta. Aktorka w rozmowie z NME przyznała, że sama głęboko się zastanawiała nad odejściem i... płakała po odejściu Cavilla od serialu.

Długo się zastanawiałam nad odejściem lub pozostaniem, ale kiedy w końcu zdecydowałam, to postanowiłam wykorzystać każdą chwilę w pełni. Trzeci sezon był trudny dla wszystkich. Płakałam, ponieważ chciałam dokończyć serial z człowiekiem, który grał mojego ojca adopcyjnego. To wtedy pierwszy raz zobaczyłam, jak może wyglądać życie bez Wiedźmina.

Odniosła się też do krytyki Liama Hemswortha i stanęła w jego obronie:

Fani po prostu lubią hejtować. Jasno daliśmy mu do zrozumienia, że witamy go z otwartymi ramionami. [...] Naprawdę chcę dawać fanom to, czego chcą. Widziałam Henry'ego, który wiedział tak dużo o książkach i był im tak lojalny, że naciskał na to, żeby pewne kwestie z nich zostały zaadaptowane. Kiedy odszedł od serialu, poczułam się zobligowana do przejęcia tej roli. To, co mnie zdziwiło najbardziej w odbiorze 4. sezonu, to jak wiele osób krytykowało rzeczy, które były wyjęte z książki.

Na sam koniec przyznała, że bardzo dziwnie było grać w scenach z Geraltem z innym aktorem niż Henry Cavill, bo to jego Geralt był tym, przy którym dorastała. Zapowiedziała też finałową serię:

Finałowy sezon kosztował mnie wiele sił, ale jestem niesamowicie usatysfakcjonowana.

Fakty i ciekawostki na temat Ciri

15. Kelpie

Kelpie to wierna klacz Ciri, która zadebiutowała też w demie technologicznym Wiedźmina 4 od CD Projekt Red. W książce należała pierwotnie do Hotsporna, który został zamordowany przez bandytów. W Ciri budziła skojarzenia z potworem o tej samej nazwie, który w szkockiej mitologii był potworem morskim zdolnym do zmiany w rumaka.

15. Kelpie
fot. CD Projekt Red
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wiedźmin 
Freya Allan liam hemsworth
